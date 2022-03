50. obljetnica župe Vinjani

VINJANI – Župa sv. Josipa, zaručnika BDM, u Vinjanima proslavila je jučer, 19. ožujka, 50. obljetnicu od osnutka župe kao i svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika sv. Josipa. Svečano misno slavlje predvodio je o. Zvonko Martić, karmelićanin iz samostana sv. Ilije na Bušku jezeru.

Na početku svete Mise župnik hercegovačkih Vinjana don Joko Blažević pozdravio je sve vjernike, okupljene svećenike, časne sestre, ministrante i pjevače, predstavnike vlasti koji su prispjeli na ovu svečanu proslavu pedesete obljetnice župe. Zatim je uslijedila procesija s kipom sv. Josipa oko crkve uz molitvu litanija do vanjskoga kipa sv. Josipa gdje je župnik izmolio posvetnu molitvu.

Misno je slavlje dalje nastavljeno u crkvi a dosad neviđeni broj vjernika zakrilio je crkvu izvana kao i vanjski oltar i prostor crkvenoga dvorišta. Vjernici su se slijevali sa svih strana Hercegovine a i susjedne Hrvatske. Neki su stizali i pješice. Kako je to već godinama ustaljeno, župnik uoči proslave sv. Josipa organizira veliku devetnicu svake srijede a i devet dana prije svetkovine. U ovoj bližoj devetnici svaku večer bila je pobožnost i sveta Misa koju su predvodili i propovijedali pozvani svećenici. Župljani zajedno sa župnikom svesrdno se utječu svome zaštitniku stoga je posjećenost ovim pobožnostima velika.

Župni je zbor pratio misno slavlje, čitanja su čitali župljani a Evanđelje je navijestio domaći sin don Vinko Nenadić. Svetu Misu uživo je prenosio Radio Posušje.

O. Zvonko u homiliji je govorio o sv. Josipu kao uzoru i velikom pravedniku ali i zagovorniku kod Boga. Zagovornik kod Boga za naše potrebe ali i potrebe naše župne zajednice i cijeloga hrvatskog naroda. Danas se u suvremenom društvu događaju promjene. Odgovorni ljudi koji vjeruju Bogu nikada se ne boje promjena. Nema straha. Bog nam poručuje „Ne boj se.“ Bog oslobađa straha i to je prva stuba koju čovjek mora sebi postaviti da bi mogao odgovorno ispuniti svoju zadaću koju mu je Bog povjerio. Josip je svoju zadaću odgovorno ispunio. Nikada nema života vjere bez poteškoća i kušnje, jer prokušanost vjere rađa postojanošću i dokazuje da smo odgovorni i spremni primiti darove koje nam Bog daje ustrajući kada moramo donijeti važne odluke.

„Mi čeznemo za rajem, ali se čvrsto se držimo ovog kamena i ovo malo zemlje. Mi čeznemo za velikim darovima, ali brinemo se o računu, moći i kolika nam je kuća. To je naša neodgovornost koja pokazuje da usvajamo duh svijeta i da zapravo se služimo sredstvima kojima se bore i oni koji svijet uništavaju. Sve završava u raju, a u raju je sve oko Isusa. Tko je blizu Isusa? Sveti Josip i Marija. Ako je on mogao zapovjediti Isusu na zemlji, onda mu sigurno Isus ne će uskratiti ni u raju. Traži što hoćeš, i po njegovu zagovoru Bog daje. Nama treba mir, zadovoljstvo srca, radost zbog naših zvanja, da ovdje i sada svjedočimo radosno da je Bog živ. A onda kada nam Bog otvori raja i sveti Josip nam kaže da nas je pratio, da prepoznamo i svetog Josipa i Isusa. Zato hrabro treba ići i ne bojati se. Onaj tko se ne boji i raduje se, uživat će u vječnoj slavi“, istaknuo je o. Zvonko. Nakon svete Mise uslijedilo je druženje i objed u župnoj dvorani.

Draga župna zajednico u Vinjanima, čestitamo vam zlatni jubilej i neka vas po zagovoru vašega zaštitnika sv. Josipa čuva i vodi dragi Bog kako biste i dalje ustrajali u svojoj vjeri i nikada se ne umorite u činjenju dobra na ovome svijetu a sve na slavu Bogu i za život vječni.

Izvor: Crkva na kamenu