Adventska duhovna obnova za svećenike u Mostaru

MOSTAR – U vremenu došašća, kada Crkva osobito poziva na budnost srca i obnovu duhovne svježine, u Biskupijskom centru u Mostaru održana je adventska duhovna obnova za svećenike. Susret je započeo u 10 sati molitvom trećega časa, nakon čega je svećenike pozdravio biskup mons. Petar Palić.

U svom obraćanju biskup Palić istaknuo je važnost budnosti i nade u životu svećenika, podsjećajući kako je današnji čovjek okružen mnoštvom informacija, špekulacija i površnih komentara. Upravo zato, naglasio je, pastiri su pozvani biti “pažljivi, razboriti i odgovorni nositelji istine i mira”.

“Mi nismo oni koji su pozvani širiti strah, paniku ili predrasude, nego razlučivati, provjeravati, štititi dostojanstvo, pravdu i istinu”, poručio je biskup. Dodao je da budnost pastira nije samo budnost srca pred Bogom, nego i budnost uma pred stvarnošću, odgovornost prema zajednici i osjetljivost na istinu i suosjećanje.

Svećenike je potaknuo da u vremenu došašća, dok razmišljaju o Riječi koja se utjelovila, svaku svoju izgovorenu riječ – u propovijedi, razgovorima i komentarima – oblikuju s promišljenošću, usklađenošću s evanđeljem te u duhu molitve i razlučivanja. “Neka svako vaše svjedočanstvo bude plod želje za istinskom dobrobiti čovjeka i cijele zajednice”, istaknuo je.

Središnje razmatranje na temu “Budnost pastira – svećenik kao čuvar nade u došašću” održao je fra Damir Pavić, OFM.

Fra Damir je na početku svoga izlaganja naglasio kako je nada središnji dio svećeničkoga puta te da se u srcu svakoga čovjeka neprestano vodi borba protiv obeshrabrenja, osjećaja nemoći i uvjerenja da se ništa ne može promijeniti. Upravo zato, naglasio je, svećenik može biti čuvar nade samo ako ne dopusti da se u njemu ugasi čežnja za vlastitim posvećenjem.

“Poziv na svetost za svećenika nije savjet, nego imperativ života”, istaknuo je fra Damir, pozivajući svećenike da se iz dana u dan trude oko autentične svetosti koja izvire iz Božje volje. Naglasio je kako je propovijedanje najprivilegiraniji način na koji svećenik učvršćuje nadu u srcima vjernika, te da riječi izgovorene u propovijedi trebaju biti jasne, jednostavne i prožete Kristom, a ne “vatromet” lijepih izraza. Podsjetio je na riječi svetaca i crkvenih naučitelja koji su učili da se “kruh Božje riječi lomi na male komade”, kako bi ga mogli blagovati svi vjernici. “Najvažnije pravilo dobrog propovijedanja jest žarko voljeti Isusa”, poručio je.

Fra Damir je sa svećenicima podijelio i osobno iskustvo iz Krakova, u kojem ga je pogled jedne pobožne žene podsjetio na dostojanstvo i obvezu njegova svećeničkog poziva. Time je naglasio koliko je važno da svećenik uvijek bude svjestan tko je i kome pripada, jer samo tako može donijeti blagoslov i ohrabrenje ljudima koje susreće.

Nakon stanke uslijedilo je pokorničko bogoslužje i prigoda za svetu ispovijed u katedralnoj kripti, a program je nastavljen euharistijskim klanjanjem.

