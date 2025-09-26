Biskup Palić na susretu s bogoslovima: „Svećenički poziv je dar, a ne pravo“

MOSTAR – Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić susreo se s bogoslovima, te im u srdačnom i poticajnom obraćanju uputio pastirsku riječ o smislu poziva, važnosti formacije i snazi zajedništva na putu prema svećeništvu.

Nakon što su bogoslovi na početku kratko biskupa upoznali s tijekom svoje formacije i odgojnim zajednicama u kojima žive, u svom obraćanju biskup je naglasio kako svećenički poziv nije nešto što se zaslužuje, već dar koji se prima. „Bog vas nije pozvao jer ste najbolji, najsposobniji ili najsvetiji, nego jer vas je ‘zamilovao’“, istaknuo je mons. Palić, podsjetivši okupljene na Isusove riječi: „Niste vi mene izabrali, nego sam ja izabrao vas“ (usp. Iv 15,16).

Govoreći o važnosti formacije, biskup je upozorio da ovo razdoblje nije tek „priprema“ za buduće djelovanje, nego je već sada pravi početak svećeničke službe. „Nemojte čekati ‘pravi trenutak’ da počnete živjeti ozbiljno i odgovorno. Taj trenutak je sada.“

Jedna od ključnih poruka bila je važnost ljudske zrelosti: „Ne možemo biti dobri svećenici ako nismo dobri ljudi.“ Pozvao je bogoslove da rastu u iskrenosti, odgovornosti, zahvalnosti i empatiji, vrijednostima koje čine temelj svakog istinskog služenja.

Poseban naglasak stavljen je na zajedništvo. Biskup je podsjetio da svećeništvo nije solo karijera, već služenje u zajednici: „Crkva vas treba kao zajednicu pastira, a ne kao pojedinačne vojnike“, naglasio je biskup i pozvao bogoslove da se klone primjera onih pojedinaca koji ne njeguju zajedništvo u prezbiteriju.

U svjetlu izazova i konkretnih okolnosti bogoslovske formacije, biskup je govorio i o financijskoj odgovornosti, ističući kako mnogi vjernici svojim molitvama i materijalnom pomoći podržavaju buduće svećenike. „Ljudi vas podržavaju jer vjeruju da ćete biti ljudi za druge“, kazao je biskup.

U završnim riječima, biskup Palić pozvao je bogoslove na svetost, naglašavajući potrebu trajnog rasta u molitvi i služenju. Susret je zaključen riječima zahvale bogoslovima na njihovom odgovoru Kristovom pozivu, ali i svima koji ih na tom putu prate i podupiru.

Nakon susreta uslijedilo je euharistijsko slavlje, na kojemu je biskup Palić u homiliji istaknuo tri temeljne poruke biblijskih čitanja toga dana, usmjerene posebno prema mladim bogoslovima.

Iz Proroka Hagaja izdvojio je poziv na pouzdanje u Božju prisutnost i hrabrost u obnovi:

“Ne gradi se samo kamen po kamen, nego najprije vjera, poslušnost i pouzdanje. Bog danas ponovno kaže: ‘Na posao! Ja sam s vama.’”

U evanđeoskom odlomku (Lk 9,18-22), Isus postavlja osobno pitanje: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Biskup je podsjetio da je to pitanje temeljno za svakoga tko se sprema postati svećenik. “Svećeništvo nije karijera, kao što ni Crkva nije institucija moći. Krist ide putem križa i poziva vas da idete za njim”, poručio je biskup bogoslovima.

Na blagdan svetih Kuzme i Damjana, biskup je istaknuo njihov primjer nesebičnog služenja, hrabrosti i vjernosti, pozivajući bogoslove da u svom svakodnevnom hodu budu poput njih, ne spektakularno, nego tiho i postojano, u služenju Kristu i čovjeku.

Na kraju, bogoslovima je uputio poziv koji sažima duh cijelog susreta:

„Ne bojte se malenosti. Radite na sebi, duhovno i ljudski. I svakoga dana ponovno recite Isusu: ‘Ti si Krist. Ti si moj Gospodin. Želim te slijediti.’“

Mostarsko-duvanjska biskupija ima 8 bogoslova i 3 sjemeništarca, dok Trebinjsko-mrkanska biskupija ima 4 bogoslova. Studiraju na učilištima u BiH, Hrvatskoj, Italiji i Njemačkoj.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/