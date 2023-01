Biskup Palić održao predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

MOSTAR – Biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić održao je 25. siječnja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavanje o temi Punina zakona je ljubav – Kršćanstvo na prekretnici.

Biskup Palić je rekao kako je kršćanstvo tijekom svoga postojanja bilo na puno prekretnica. „Smatram da razvoj tehnologije, razvoj ljudskoga društva uvijek iznova stavlja kršćanstvo na određenu prekretnicu što naravno od kršćana zahtjeva adekvatan odgovor na suvremene izazove“, rekao je biskup Palić.

U svojem je predavanju govorio o razlici između kršćanstva i drugih religija, kao i o dodirnim točkama i oznakama. „Kršćanstvo je, dakle, u biti vjera u Boga Oca i u Gospodina Isusa Krista: to nije ‘religiozan’ osjećaj koji se javlja u čovjeku u pokušaju da dođe u dodir s Bogom, nego je to čin kojim se, po daru Božjem i poticajem njegove milosti, osoba povjerava Bogu, Spasitelju, i daje svoj pristanak na ‘objavu’, to jest na ono što Bog, preko Svetoga Pisma Starog i Novog Zavjeta, čini objavljujući otajstvo, koje je nedostupno čovjeku“, naglasio je biskup Palić.

Na Filozofskom fakultetu SUM-a ovim predavanjem započeo je ciklus predavanja Religije u suvremenom kontekstu.

V.d. dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić je objasnio kako ciklusom predavanja vjerskih velikodostojnika žele konceptualizirati ulogu religija u suvremenom društvu. „Mi smo na fakultetu ponukani zapravo trenutkom u kojem se ne samo naše društvo, nego i zapravo cjelokupna civilizacija nalazi, dakle u trenutku gdje imate potpunu konfuznost identiteta, gdje imate ekonomsku deprivaciju, gdje imate političku dezorijentiranost odlučili i pokrenuti ciklus predavanja.“

Biskup Palić je rekao kako religije nemaju nikakvu političku moć. „Nije zadaća bilo koje religijske zajednice baviti se politikom, ali možemo krenuti od katoličanstva da pozivanjem na življenje etičnosti, pozivanjem na pridonošenju miru i stabilnosti svakako religije mogu dati svoj doprinos pa evo i u ovom našem društvu u kojem živimo.“

Na upit studenata o progonu kršćana u nekim dijelovima svijeta rekao je da se na misama uvijek moli za prognane kršćane. „Ranokršćanski pisac je rekao da je krv mučenika sjeme novih kršćana. Velika nam je utjeha njihovo iskreno svjedočenje i možda je to za nas poticaj da jasnije i hrabrije živimo svoje kršćanstvo.“, kazao je biskup Palić.