Biskup Palić predvodio Misu za početak akademske godine: „Ostanite na trsu i donijet ćete mnogo roda“

MOSTAR – Početak nove akademske godine na svečan je način obilježen euharistijskim slavljem u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve, koje je 15. listopada 2025. predvodio mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić. Na svetoj Misi sudjelovali su studenti, profesori i djelatnici Sveučilišta u Mostaru, kao i predstavnici drugih visokoškolskih ustanova. Uz molitvu za blagoslov, uspjeh i nadahnuće u novoj akademskoj 2025./2026. godini, vjernici su se prisjetili i svih pokojnih članova akademske zajednice – profesora i studenata – koji su ostavili dubok trag u životima mnogih. U suslavlju s biskupom Petrom bili su: kancelar i tajnik don Antonio Zirdum, profesor na TKIM-u i župnik župe Kruševo don Marko Šutalo, povjerenik za pastoral mladih don Gabrijel Pavlović, župnik župe sv. Tome u Mostaru don Branimir Bevanda te kapelan župe sv. Ivana apostola u Mostaru don Ivan Martić. Liturgijsko pjevanje animirala je ženska klapa Lakrima čiji je voditelj don Dragan Filipović, a misna čitanja čitali su studenti mostarskih fakulteta.

U homiliji biskup Palić je, polazeći od evanđeoske slike trsa i loze, pozvao okupljene da ostanu trajno povezani s Kristom, izvorom istinskog života i plodnosti.

„Ja sam trs, vi ste loze“, citirao je biskup riječi iz Ivanova Evanđelja, tumačeći ih kroz prizmu hercegovačkog krajolika, vinove loze duboko ukorijenjene u zemlju koja bez povezanosti s trsom ne može preživjeti, a kamoli donijeti plod.

Obraćajući se studentima i profesorima, biskup Palić istaknuo je da početak akademske godine nije samo vrijeme intelektualnog rasta, nego i duhovne obnove. Vjera i znanost, poručio je, nisu suprotstavljene stvarnosti.

„Vaši studiji nisu nešto odvojeno od vaše vjere. Oni su način služenja Božjem narodu i sudjelovanja u izgradnji Njegova kraljevstva.“

Citirao je i Drugi vatikanski sabor, naglasivši da između vjere i razuma, pravilno shvaćenih, ne postoji sukob jer dolaze od istoga izvora, Boga istine.

Biskup je realistično progovorio o izazovima koji prate studente: pritiscima, napastima, sumnjama i površnoj kulturi koja često odvaja vjeru od svakodnevice. Istaknuo je opasnost od „odvajanja od trsa“, zanemarivanja duhovnog života uslijed užurbanosti, ambicija i intelektualne oholosti.

„Studentski život može vas, suptilno ili otvoreno, odvojiti od trsa. Ali Bog Otac, vinogradar, ponekad dopušta i rezove, teške ispite, propale odnose, trenutke sumnje, da bi potaknuo novi rast.“

Pozvao je okupljene da ostanu ukorijenjeni u Kristu kroz redovitu molitvu, primanje sakramenata, služenje i zajedništvo.

Na blagdan svete Terezije Avilske, crkvene naučiteljice i velike reformatorice, biskup Palić istaknuo je njezin život kao primjer dubokog jedinstva vjere i razuma. Terezija je, rekao je, bila žena iznimne duhovnosti i intelekta, ali je znala da svi njezini plodovi proizlaze iz duboke povezanosti s Kristom.

„Ludo je misliti da ćemo ući u raj a da ne uđemo u sebe same“, podsjetio je biskup na riječi svete Terezije.

Biskup Palić je okupljenima dao i praktičan savjet za duhovni rast: započeti i završiti svaki dan s pet minuta tišine pred Kristom, bez mobitela, buke i ometanja.

„Ujutro Mu prinesite dan, navečer se sjetite gdje ste Ga susreli i gdje ste se možda odmaknuli. To je način da sok Duha Svetoga nastavi teći kroz vas.“

Biskup je pozvao studente na dublje razumijevanje Euharistije, koja je po biskupovim riječima „najintimnije moguće zajedništvo mladice s trsom“. Euharistija, istaknuo je, nije puko sjećanje, nego stvarno sjedinjenje s Kristom, izvorom svakog duhovnog života.

Na kraju propovijedi, biskup Palić je studentima poručio da su im dani veliki darovi, inteligencija, prilika, obrazovanje, ali da će ti darovi donijeti plod samo ako ostanu povezani s Kristom.

„Neka ova godina ne bude samo godina učenja, nego i godina svetosti. Neka vaš plod bude onaj koji ostaje i koji hrani svijet.“

Homiliju je zaključio riječima svete Terezije: „Krist sada nema tijela osim tvoga… Tvoje su ruke kojima On blagoslivlja svijet.“

Don Gabrijel Pavlović, povjerenik za pastoral mladih i katedralni vikar, uputio je na kraju Mise pozdrav prisutnima te pozvao studente na sudjelovanje u aktivnostima pokreta mladih Mi ViDiMo. Biskup Petar pridružio se riječima podrške, osobito novome rektoru, kojemu je poželio obilje Božjeg blagoslova u budućem radu.

Sveta Misa završila je zajedničkom molitvom i pjesmom, a prisutni su se zadržali u druženju ispred katedrale, započinjući akademsku godinu ohrabreni i nadahnuti za izazove koji su pred njima.

