Biskup Palić primio novoimenovanoga apostolskog vizitatora za Međugorje

MOSTAR – Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić primio je u srijedu, 11. studenoga 2026., u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru novoimenovanoga apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje, mons. Francesca Cavinu, umirovljenoga biskupa Carpija.

Biskup Palić poželio je mons. Cavini srdačnu dobrodošlicu u Mostarsko-duvanjsku biskupiju te ga ukratko upoznao s njezinom poviješću, crkvenim i pastoralnim prilikama te aktualnim izazovima s kojima se suočava mjesna Crkva.

Tijekom srdačnoga i bratskoga susreta razgovarali su o pastoralnom životu župe Međugorje, njezinu posebnom značenju za brojne hodočasnike iz različitih dijelova svijeta te o važnosti crkvenoga zajedništva i međusobne suradnje. Posebno je istaknuta važnost otvorene i redovite komunikacije, uz međusobno poštovanje i zajedničku zauzetost za duhovno dobro vjernika i poslanje Crkve.

Susret je protekao u ozračju bratskoga razumijevanja i spremnosti na suradnju kako bi se povjerene im službe ostvarivale u duhu crkvenoga zajedništva, na dobro mjesne i sveopće Crkve.

Mons. Cavina trebao bi započeti obnašanje službe apostolskoga vizitatora tijekom siječnja 2027. godine.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA