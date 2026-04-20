Biskup Petar Palić blagoslovio oltar i vitraje crkve u Donjoj Blatnici

20. travnja 2026.

Mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, blagoslovio je u subotu, 18. travnja, oltar i vitraje crkve sv. Franje u Donjoj Blatnici. Biskup Palić predvodio je svečano misno slavlje u suslavlju sa župnikom župe Čerin, fra Velimirom Bagavcem, don Đurom Benderom, dekanom Broćanskoga dekanata i ostalim svećenicima, a blagoslov oltara i vitraja bio je poseban događaj za mještane Donje Blatnice.
–Danas je dan radosti i zahvalnosti za župu Čerin i posebno vas ovdje u Donjoj Blatnici. Okupljeni smo ovdje u ovoj crkvi kako bismo blagoslovili ovaj lijepi oltari i kako bismo blagoslovili vitraje. Lijepo je da se u ovoj jubilarnoj godini, kada se spominjemo 800. obljetnice smrti sv. Franje, kome je ova crkva posvećena, odnosno u njoj se posebno štuje i slavi sv. Franjo Asiški, da se i na ovaj način zaokružuje uređenje ove crkve. Svi ste vi ovo pomogli, na neizravan način sudjelovali u ostvarenju i na taj način ste pokazali svoju ljubav i uljepšali sveti prostor u kojem se okupljate i gdje slušate Božju riječ, slavite otajstva… Kada god jednu ovakvu građevinu darujemo Bogu ili namjenjujemo za bogoštovlje, nije to samo dovršetak građevinskog projekta, nego je to i svojevrsni čin vjere. Ovaj čin pokazuje što nosimo u svome srcu i što osjećamo – poručio je biskup Petar Palić te se u svojoj propovijedi posebno osvrnuo na simboliku oltara i vitraja.
Inače, oltar crkve sv. Franje u Donjoj Blatnici izradila je tvrtka Litoglif prema nacrtu arhitektice Josipe Škrobo iz Sarajeva, dok su šesnaest vitraja, koje prikazuju život sv. Franje i sv. Klare te rozeta „Duh Sveti“ iznad ulaza u crkvu, rad profesora Marijana Jakubina. Vitraje za crkvu sv. Franje izradila je tvrtka Siniše Bačića iz Zagreba, a ove i sve ostale detalje vezane za gradnju crkva u Donjoj Blatnici od 1967. godine do danas istaknuo je fra Velimir Bagavac.
Navodeći najznačajnije činjenice vezane za gradnju crkva te unutarnje i vanjsko uređenje čerinski župnik naglasio je kako je svaki župnik sa svojim suradnicima nastojao nešto uraditi i iza sebe ostaviti.
– Svakako treba spomenuti Crveni odbor koji se puno trudi, kao i Udrugu Blatničke note dobrote koja je dala iz fonda određenu svotu novca za uređenje crkve. Isto tako hvala svim pojedincima, koje nećemo nabrajati. Hvala institucijama, vjernicima. Svi ste puno darovali da se ovo Bogu hvala završi, a ostali su još donji vitraji koji su naručeni. Već na početku sam zahvalio Bogu, a sada se zahvaljujem i svima koji su dali doprinos da ovo slavlje protekne svečano i dostojanstveno – kazao je fra Velimir Bagavac, župnik župe sv. Stjepana Prvomučenika – Čerin.
Nakon završnog blagoslova okupljeni su druženje nastavili u Domu kulture, gdje je priređen zajednički domjenak.

674314494_2437055670058141_634522490951866346_n
675279041_823010117517397_5483435902542554509_n
674231797_942966641848941_7092022771798268627_n
676497613_2030807707535524_4878166164836348312_n
674571159_1256808129499997_8134163106598768001_n
673837486_816670184371379_9096542982224344095_n
674083336_3092781977595977_7857845999642421534_n
674192329_989351760196880_7049058082508920769_n
672685726_4212960729016701_7167945597079854887_n
672690943_854959734283648_8480142967751877242_n
673539481_957612319965747_2395425993754105348_n
674195706_1943799612896263_6818114483933110904_n
672675057_1613898933023551_5493118395972626955_n
675874751_35063241846655556_5799627463472172894_n

