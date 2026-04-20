Biskup Petar Palić blagoslovio oltar i vitraje crkve u Donjoj Blatnici

Mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, blagoslovio je u subotu, 18. travnja, oltar i vitraje crkve sv. Franje u Donjoj Blatnici. Biskup Palić predvodio je svečano misno slavlje u suslavlju sa župnikom župe Čerin, fra Velimirom Bagavcem, don Đurom Benderom, dekanom Broćanskoga dekanata i ostalim svećenicima, a blagoslov oltara i vitraja bio je poseban događaj za mještane Donje Blatnice.

–Danas je dan radosti i zahvalnosti za župu Čerin i posebno vas ovdje u Donjoj Blatnici. Okupljeni smo ovdje u ovoj crkvi kako bismo blagoslovili ovaj lijepi oltari i kako bismo blagoslovili vitraje. Lijepo je da se u ovoj jubilarnoj godini, kada se spominjemo 800. obljetnice smrti sv. Franje, kome je ova crkva posvećena, odnosno u njoj se posebno štuje i slavi sv. Franjo Asiški, da se i na ovaj način zaokružuje uređenje ove crkve. Svi ste vi ovo pomogli, na neizravan način sudjelovali u ostvarenju i na taj način ste pokazali svoju ljubav i uljepšali sveti prostor u kojem se okupljate i gdje slušate Božju riječ, slavite otajstva… Kada god jednu ovakvu građevinu darujemo Bogu ili namjenjujemo za bogoštovlje, nije to samo dovršetak građevinskog projekta, nego je to i svojevrsni čin vjere. Ovaj čin pokazuje što nosimo u svome srcu i što osjećamo – poručio je biskup Petar Palić te se u svojoj propovijedi posebno osvrnuo na simboliku oltara i vitraja.

Inače, oltar crkve sv. Franje u Donjoj Blatnici izradila je tvrtka Litoglif prema nacrtu arhitektice Josipe Škrobo iz Sarajeva, dok su šesnaest vitraja, koje prikazuju život sv. Franje i sv. Klare te rozeta „Duh Sveti“ iznad ulaza u crkvu, rad profesora Marijana Jakubina. Vitraje za crkvu sv. Franje izradila je tvrtka Siniše Bačića iz Zagreba, a ove i sve ostale detalje vezane za gradnju crkva u Donjoj Blatnici od 1967. godine do danas istaknuo je fra Velimir Bagavac.

Navodeći najznačajnije činjenice vezane za gradnju crkva te unutarnje i vanjsko uređenje čerinski župnik naglasio je kako je svaki župnik sa svojim suradnicima nastojao nešto uraditi i iza sebe ostaviti.

– Svakako treba spomenuti Crveni odbor koji se puno trudi, kao i Udrugu Blatničke note dobrote koja je dala iz fonda određenu svotu novca za uređenje crkve. Isto tako hvala svim pojedincima, koje nećemo nabrajati. Hvala institucijama, vjernicima. Svi ste puno darovali da se ovo Bogu hvala završi, a ostali su još donji vitraji koji su naručeni. Već na početku sam zahvalio Bogu, a sada se zahvaljujem i svima koji su dali doprinos da ovo slavlje protekne svečano i dostojanstveno – kazao je fra Velimir Bagavac, župnik župe sv. Stjepana Prvomučenika – Čerin.

Nakon završnog blagoslova okupljeni su druženje nastavili u Domu kulture, gdje je priređen zajednički domjenak.

Izvor: Crkva na kamenu/brotnjo.info