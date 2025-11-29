Biskup Petar Palić imenovao članove Župnog pastoralnog vijeća župe Presvetog Imena Isusova – Mostarski Gradac

MOSTAR – U Biskupskom ordinarijatu u Mostaru, u petak, 28. studenog 2025., u svečanom ozračju i u nazočnosti generalnog vikara dr. don Nikole Menala i dr. don Milenka Krešića, upravitelja župe Mostarski Gradac, mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić uručio je dekrete novoimenovanim članovima Župnog pastoralnog vijeća Župe Presvetog Imena Isusova – Mostarski Gradac, naglašavajući važnost njihove službe za duhovni život i jedinstvo župe. Za članove Župnog pastoralnog vijeća imenovani su: Mirela Kraljević, Darko Kraljević, Vinko Batinić, Miroslav Bošnjak, Dragan Marić, Frano Marić, Vlado Bokšić, Karlo Kopilaš, Ivan Kopilaš i Silvija Zelenika.

Biskup je u svom obraćanju istaknuo „istinsku radost i pastirsku zahvalnost“ jer može uručiti dekret kojim ih, „sukladno Zakoniku kanonskoga prava i u skladu s preporukom upravitelja župe“, imenuje članovima Župnog pastoralnog vijeća. Pri tome je naglasio da njihova služba nadilazi formalnu ulogu: „Svojim prihvaćanjem ove službe ulazite u poslanje koje nije samo administrativna dužnost, nego crkveno povjerenje i dar.“

Govoreći o ulozi Pastoralnog vijeća, biskup je poručio kako je ono „savjetodavno tijelo, pozvano surađivati sa župnikom i bdjeti nad izgradnjom župne zajednice, kako bi ona rasla u duhu Evanđelja, u vjernosti Učiteljstvu Crkve i u zajedništvu s pastirima koje joj Bog daje.“

U kontekstu dugotrajne i bolne situacije u župi Mostarski Gradac, obilježene „nezakonito prisutnim i suspendiranim klericima“, biskup je posebno naglasio potrebu za crkvenim jedinstvom: „Još snažnije osjećamo poziv na jedinstvo s Crkvom, na vjernost Petrovu nasljedniku i na poslušnost mjesnom biskupu. Jer bez tih dimenzija vjerničkoga života nema punog zajedništva s Katoličkom Crkvom.“

Biskup je dodao da ovo imenovanje ima posebnu važnost i težinu: „Ono je znak Vaše zrele vjere, crkvenosti i ljubavi prema Crkvi i vlastitoj župnoj zajednici.“ Novoimenovane članove ohrabrio je da budu „ljudi dijaloga, mudrosti, strpljivosti i hrabrosti; ljudi koji u svakoj situaciji traže što Duh Sveti govori Crkvi“. Njihovo djelovanje, istaknuo je, treba biti „izvor ohrabrenja župniku, snaga župnoj zajednici koja želi crkveno uređenu situaciju i svjedočanstvo jedinstva koje proizlazi iz vjernosti Kristovoj Crkvi.“

Na kraju je izrazio zahvalnost za njihovu otvorenost, ustrajnost i spremnost na služenje, poželio da ih prati svjetlo Duha Svetoga „kako bi svaku odluku donosili u istini, poniznosti i ljubavi“, te zazvao Božji blagoslov na cijelu župnu zajednicu. Svoje je obraćanje zaključio povjeravajući njihovo poslanje zagovoru „Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, i svetoga Josipa, nebeskog zaštitnika naše Mostarsko-duvanjske biskupije.“

Nakon uručenja dekreta, biskup i članovi ŽPV-a vodili su opsežan razgovor, osobito o stanju sakramentalnog života u župi.

Biskup je podsjetio na kanonsku odredbu prema kojoj suspendirani klerici nemaju ovlast valjano podjeljivati sakrament ispovijedi, ženidbe i potvrde i oni su nevaljani, odnosno sakrament stvarno nije „nastao“. „Nevaljano podijeljeni sakramenti nisu samo pravni problem. Oni su pastoralna rana za vjernike koji imaju pravo na sakramente Crkve onako kako ih Crkva propisuje. Nitko nema pravo igrati se sakramentima“, naglasio je biskup i rekao da takvo postupanje nanosi ozbiljnu štetu vjernicima.

Izvor: Crkva na kamenu