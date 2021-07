Biskup Semren predvodio Misno slavlje na uočnicu 4. Obiteljskog dana u BiH

Predsjednik Vijeća za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, u večernjim satima u subotu, 24. srpnja 2021. u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu predvodio je Svetu misu uoči Četvrtog Obiteljskog dana u BiH i Prvog Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba u zajedništvu s nadbiskupom koadjutorom vrhbosanskim i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomom Vukšićem. Prisutan je bio i predsjednik Biskupske konferencije BiH kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, koji se stavio na raspolaganje vjernicima za sakrament svete ispovijed.

Kupreški župnik vlč. Tomislav Mlakić pozdravio je kardinala Puljića, nadbiskupa Vukšića i biskupa Semrena te koncelebrante: domaćeg sina vlč. Ivicu Mršu, profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, župnog vikara iz Drinovaca fra Velimira Bagavca, domaćeg župnog vikara vlč. Jadranka Kurta i generalnog tajnika BK BiH mons. Ivu Tomaševića. Pozdravio je i sve vjernike okupljene u crkvi i sve one koji su se duhom ujedinili prateći Misno slavlje putem Radija Marije BiH, Radio Kupresa i drugih radiopostaja.

Uvodeći u Misno slavlje biskup Semren je kazao da ih je na Kupresu okupila Božja dobrota, Božje milosrđe, Božja ljubav. „Misao vodilja ovog dana jest: Obitelj – svjedočanstvo radosne ljubavi – ja sam s vama u sve dane“! Ovaj Dan ispunjen je čestitkama i zahvalnošću za sve ovdje prisutne i mnoge druge koji su na različite načine povezani s obiteljima i s nama preko elektronskih sredstava komuniciranja. Bog u svojoj ljubavi želi doprijeti do svakog čovjeka i svakog člana obitelji. Zahvalni smo Bogu za svu ljubav očitovanu po članovima naših obitelji bilo živih bilo već preminulih. Ovaj je prvi Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji je papa Franjo posvetio obitelji na petu godišnjicu apostolske pobudnice Radost Ljubavi. Mi smo u crkvi u BiH zadnje dvije godine posvetili molitvi, skrbi i pastoralu djedova, baka i starijih osoba koje su sastavni dio obitelji“, poručio je biskup Semren.

Na početku prigodne propovijedi biskup Semren je podsjetio da večeras započinju slavlje IV. Obiteljskog dana u Crkvi u BiH i Prvog Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba. „Obitelj je najvažnija ljudska zajednica na ovoj zemlji. Mi ljudi živimo u različitim zajednicama, u zajednicama ove ili one vrste, u političkim zajednicama, u vjerskim zajednicama i slično. Obitelj je osnovna zajednica na kojoj se temelje sve ostale zajednice. Crkva i država kao dvije najmoćnije zajednice također se temelje na obitelji. Obitelj jest svjedočanstvo radosne ljubavi jer je Isus Krist s njom u sve dane njezinog postojanja“, rekao je biskup Semren te podsjetio na ono što su posljednja što su o obitelji i njezinoj važnosti rekli trojica posljednjih papa.

„Papa Benedikt XVI. poručuje nam da visoko cijeni osjetljivost i zauzetost za obitelj, jer kršćanska obitelj postavlja temelje za rast u vjeri i za izgradnju čovjeka kao cjelovite osobe. Kršćanska je obitelj znak Božje ljubavi i ona je pozvana da tu ljubav širi u svijetu. Sv. papa Ivan Pavao II., koji je dva puta posjetio ovu našu plemenitu zemlju BiH, tvrdio je da je kršćanska obitelj pozvana živo i odgovorno sudjelovati u poslanju Crkve na vlastiti i originalni način, stavljajući u službu Crkve i društva samu sebe u svojem življenju i djelovanju (Familiaris consortio, 50). Papa Franjo ističe da je obitelj prva zajednica u kojoj se podučava i uči ljubiti, to je također povlašteno okružje u kojem se podučava i uči vjera, uči se činiti dobro. Vjera, ljubav i činjenje dobra uče se jedino u dijalektu, obiteljskom dijalektu … (usp. Audijencija pape Franje 25. svibnja 2018.). Papa Franjo utemeljio je Svjetski Dan djedova, baka i starijih osoba koji se slavi 25.7.2021.vodiljom: „Ja sam s vama u sve dane“ (Mt 28,20)“, podsjetio je predsjednik Vijeća za obitelj BK BiH.

„Zajednica – obitelj koja se gradi oko Gospodina angažira se u prakticiranju poniznosti, malenosti, strpljivosti, uzajamnom podnošenju – što se očituje kao jedinstvo Duha. Samo je jedan Otac svih koji otvara vrata i traži od svih izlazak iz sebe, iz vlastite kuće s ciljem da pripremi hranu na stolu zajedništva gdje nalazi mjesto čitavo čovječanstvo. Učitelj zabranjuje zatvaranje zajednice u samu sebe. Obvezuje zajednicu i pojedince da se suoče s problemima i poteškoćama drugih koji moraju biti nahranjeni. Iz ovoga proizlazi pitanje: Tko smo mi i što trebamo biti za druge? Crkva – obitelj nalazi svoj identitet u mjeri u kojoj ‘stvari drugih postaju njezino zanimanje‘… ‘Ono što ste učinili jednom od najmanjih meni ste učinili!‘ (Mt 25,40) – naglašava Isus. Imati vjere ne znači toliko vjerovati u čudesa, nego vjerovati da Krist treba i našu angažiranost da bi učinio čudo. Treba i našu ‘torbu’ – kazano slikovito, pa bila ona gotovo prazna. Imati vjere znači prihvatiti Isusa koji preoblikuje naše srce od kamena u srce od mesa, koje je sposobno nahraniti ljude onim što jesmo i onim što imamo, a sve smo to primili od Boga kao dar“, poručio je pomoćni biskup banjolučki te na kraju poručio:

„Molimo Boga, dragi roditelji, djedovi, bake i starije osobe iz obitelji da vas vaša djeca nadmaše u dobru, u pameti, u mudrosti, u svemu onome što je dobro i pozitivno. I da budete sretni kad vas nadmaše!… Ljubav omogućuje roditeljima, djedovima i bakama da s povjerenjem mogu prihvatiti kod djece one darove i one sposobnosti koje sami ne mogu razumjeti. To uključuje otvorenost prema budućnosti, prema boljem budućem životu. U kršćanstvu primat ima budućnost, i mora je imati, pred sadašnjošću i prošlošću. To je taj proces obraćenja: stalne promjene nabolje, od rođenja do smrti. To je put za sve kršćane i za cijelo čovječanstvo. Pri tom dajmo prostora u našim obiteljima djedovima i bakama i omogućimo im ispuniti ulogu koju im je Bog dao u odgoju i podizanju djece te prenošenju vjere jer oni s jedne strane, omogućuju unucima vidjeti budućnost, a s druge strane, oni su istinske riznice sjećanja i pravo bogatstvo obitelji i društva“.

Tijekom Svete mise liturgijsko pjevanje skladno je animirala etno skupina Čuvarice iz Prozora.

Odmah nakon Svete mise uslijedilo je klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom koje je također animirao biskup Marko pod geslom „Hrvatski narod u BiH moli za život“. Čitači župe Kupres čitali su prigodna razmatranja koja je sastavio pomoćni biskup banjolučki, a meditativne liturgijske popijevke pjevao je župni kupreški zbor mladih. Kardinal Puljić i nadbiskup Vukšić također su sudjelovali u satu klanjanja.

„Gospodine Isuse, u sklopu ovogodišnje velike devetnice ‘Hrvatski narod u BiH moli za život’ na uočnicu IV. Obiteljskog dana u BiH te I. Svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba na Kupresu, skrušeno dolazimo pred tebe u Presvetom Sakramentu s molitvom da u BiH budemo neprestano duboko svjesni vrijednosti svakoga ljudskog života i njegova dostojanstva od začeća do naravne smrti potičući tako zakonodavstvo na dužnost učinkovite i neodložne zaštite ljudskoga života u svakoj njegovoj fazi. Svjesni svoje grešnosti i slabosti činimo to po zagovoru tvoje majke, Blažene Djevice Marije, koja te je primila u svoje krilo, i svetoga Josipa, kojega se ove godine osobito sjećamo kao onoga koji je Tebe tijekom zemaljskoga života ljubio očevim srcem. S pouzdanjem da sveti Josip i nas ljubi takvom ljubavlju ukazujući na beskrajnu ljubav Nebeskog Oca po kojoj nam je darovao tebe, svoga Jedinorođenca, da nam budeš Kruh života, želimo najprije zahvaliti za dar života svakoga od nas. Potom kroz razmatranja, molitvene zazive, pjesme i trenutke tišine želimo tu zahvalnost sve više produbljivati i odlučujući se, poput svetoga Josipa, sve više biti čuvari života i obitelji“, kazao je na početku klanjanja biskup Semren.

Tijekom klanjanja pročitana su četiri razmatranja iz Apostolske pobudnice Patris corde (Očinskim srcem) pape Franje praćena molitvenim zazivima nadahnutim Hvalospjevom ljubavi svetoga Pavla, pjesmama i razdobljima tihe molitve.

Izvor: Crkva na kamenu/ KTA