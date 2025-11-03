Biskupi BK BiH slavili svetu misu u sarajevskoj katedrali uoči 94. redovitog zasjedanja

SARAJEVO – Uoči 94. zasjedanja, biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine slavili su u večernjim satima 2. studenoga 2025. euharistiju u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Svetu misu predvodio je predsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, a prigodnu propovijed uputio subotički biskup mons. Ferenc Fazekas, delegat Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda.

Uz spomenutu dvojicu biskupa koncelebrirali su biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski i potpredsjednik BK BiH mons. Petar Palić, biskup banjolučki mons. Željko Majić, otpravnik poslova Apostolske nuncijature u BiH mons. Javier Camañes-Forés, generalni tajnik BK BiH don Bojan Ivešić i 11 svećenika.

Na misnom slavlju uz okupljene vjernike u katedrali sudjelovao je veći broj redovnica različitih zajednica s područja Sarajeva.

Pozdravljajući okupljene nadbiskup Tomo je, uvodeći u misno slavlje, kazao kako ovu misu prikazuju ponajprije za pokoj duša bivših nadbiskupa, biskupa, svećenika, redovnika, redovnica Vrhbosanske nadbiskupije, ali i svih pokojnih Kristovih vjernika koji su „hodeći stazama i putovima na ovome području svjedočili za Krista Gospodina“. Potaknuo je sve da mole i za polodonosan početak predstojećeg zasjedanja Biskupske konferencije BiH te pozdravio potom okupljene biskupe i otpravnika poslova Apostolske nuncijature mons. Javiera. „Neka naša zajednička molitva bude doprinos slavi Crkve, proslavi Božjega imena i na naše duhovno dobro“, pozvao je mons. Vukšić.

Biskup Fazekas na početku prigodne propovijedi pozdravio je svu okupljenu braću biskupe i svećenike kao i sve nazočne vjernike u katedrali te izrazio radost što suslavi misu u gradu Sarajevu. Prisjetio se boravka tu tijekom služenja svog vojnog roka 1978. godine te divnih ljudi koje je sreo, ističući da mu je to razdoblje mladosti ostalo u lijepom sjećanju.

Podsjetivši da je Crkva dan ranije proslavila svetkovinu Svih svetih, „onih koji su u nebeskoj slavi i koji su svojim životima ostavili nam primjer herojske ljubavi prema dragome Bogu i prema svojim bližnjima“, kazao je da je danas, na Dušni dan, prigoda prisjetiti se i moliti za sve svoje pokojne kako bi se i oni mogli pridružiti svecima u Kraljevstvu nebeskom.

Dodavši da su ove dvije svetkovine međusobno povezene u sadržaju jer „otvaraju naša srca prema vječnom i trajnom životu“, pojasnio je da eshatološki misterij kršćanske vjere ne prohtijeva od vjernika da zanemari svoj zemaljski život i poslanje, već ulijeva nadu u to hodočašće i daje smisao svim njegovim nastojanjima i težnjama.

Kazavši kako čovjek u sebi nosi potrebu za ostvarenjem, a da uvijek baš i nije svjestan onoga što to znači, pojasnio je da Bog nije protiv ljudskog ostvarenja već skreće pozornost na pravi put kako „ne bi promašili bit života i suludo ulagali svoje životne snage“. Naglasio je da je pravi put vjernicima izložio Isus Krist, „put blaženstava kao najizvrsniji put osmišljavanja svoga života“. „A to znači da nas je pozvao da budemo ljudi ljubavi, da budemo, po Božjem, mudri, težeći prema vječnom ostvarenju. Pozvao nas je da sve radimo s osjećajem vječne odgovornosti, kako bi nam jednom pripalo Kraljevstvo nebesko“, naglasio je biskup Fazekas potaknuvši okupljene da se nadahnjuju primjerima svetaca.

„Sestre i braćo, neka nas Duh Sveti na tome putu prosvjetljuje, vodi i oduševljava. Ne dopustimo da nas zemaljske brige, loši primjeri odijele od one slave, od one radosti koju je Nebeski Otac za nas pripremio na nebesima, gdje ćemo Ga zajedno sa svima svetcima i s našim dragim pokojnicima hvaliti i slaviti po sve vijeke vjekova“, pozvao je na kraju propovijedi biskup Fazekas.

Asistirali su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa pod vodstvom svoga profesora liturgike i rektora VBS-a preč. Ivana Rake. Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 3. i 4. studenoga 2025. u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu (ulica Josipa Stadlera 13) održat će svoje 94. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa Vukšića, predsjednika BK BiH, te uz sudjelovanje članova BK BiH i delegata HBK te MBK sv. Ćirila i Metoda.

Svoje zasjedanje biskupi će završiti konferencijom za novinstvo koja će biti upriličena u utorak 4. studenoga u 12 sati u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu u ulici Josipa Stadlera 13.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA