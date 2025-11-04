Biskupi slavili misu s bogoslovnom zajednicom u Sarajevu

SARAJEVO – Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i biskupi delegati, okupljeni na 94. redovitom zasjedanju BK BiH, slavili su u jutarnjim satima 3. studenoga u prostorijama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu svetu misu koju je predvodio mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik BK BiH, objavljeno je na mrežnoj stranici VBS-a.

U zajedništvu s nadbiskupom Tomom suslavili su: mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski; mons. Željko Majić, biskup banjolučki; mons. Ferenc Fazekas, biskup subotički i delegat MBK svetoga Ćirila i Metoda; mons. Ivo Martinović, biskup požeški i delegat HBK koji je uputio i prigodnu propovijed, te nekoliko svećenika.

Prisutnim biskupima i svećenicima u ime bogoslovske zajednice dobrodošlicu je uputio preč. Ivan Rako, rektor VBS-a.

Nakon završetka misnoga slavlja uslijedilo je tradicionalno zajedničko fotografiranje i doručak.

„Susret je donio novu duhovnu snagu bogoslovima i odgojiteljima izraženu kroz jačanje svijesti kako smo u molitvi i poslanju podržani od naših pastira. To pruža dodatnu odlučnost i povjerenje u put kojim idemo sa dubokim osjećajem pripadnosti i odgovornosti u služenju Crkvi“, navodi se na stranici Sjemeništa.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA