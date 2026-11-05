Biskupi slavili misu s bogoslovnom zajednicom u VBS-u

SARAJEVO – Vrhbosanski nadbiskup i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, u zajedništvu s biskupima okupljenima uoči 98. redovitog zasjedanja BK BiH i uz sudjelovanje bogoslovne zajednice Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu, predvodio je u jutarnjim satima 4. studenoga 2026., na spomendan sv. Karla Boromejskog, svetu misu u sjemenišnoj kapelici, objavljeno je na stranicama VBS-a.

Suslavili su: biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić; banjolučki biskup Željko Majić; vojni biskup Miro Relota; apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli; delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Ivan Štironja, porečki i pulski biskup; delegat Međunarodne biskupske konferencije svetih Ćirila i Metoda Mirko Štefković, zrenjaninski biskup te delegat Austrijske biskupske konferencije Klaus Küng, umirovljeni biskup St. Pöltena. U slavlju su sudjelovali i drugi svećenici te odgojitelji sjemeništa.

Uime bogoslovske zajednice, prisutnim biskupima i svećenicima riječi dobrodošlice uputio je preč. Ivan Rako, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Prigodnu propovijed uputio je biskup Štefković koji je istaknuo važnost pronalaženja vremena za Krista u svakodnevnom životu i poslanju biskupa, svećenika i bogoslova. Naglasio je kako je njegovanje osobnog odnosa s Kristom temelj svakoga duhovnog poziva i služenja Crkvi. Nadahnjujući se mislima sv. Karla Boromejskog, mons. Štefković podsjetio je i na važnost brige za vlastiti duhovni život, ističući kako se u predanom služenju drugima ne smije zaboraviti na sebe. Pritom je naglasio da je potrebno s ljubavlju i odgovornošću brinuti se za povjerene im vjernike, ali i sačuvati vrijeme i prostor za vlastiti susret s Kristom.

Po završetku svete mise uslijedilo je zajedničko fotografiranje i doručak za biskupe, svećenike i bogoslove. Tom su prigodom biskupi, u pratnji rektora, obišli crkvu sv. Ćirila i Metoda u bogosloviji, čija je obnova u završnoj fazi.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA