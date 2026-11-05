Što njemački katolici i protestanti misle o ujedinjenju dviju crkava?

Pet stoljeća nakon reformacije, 44 posto njemačkih katolika podržava ujedinjenje s protestantskim crkvama, proizlazi iz ankete koju je 28. listopada objavila protestantska novinska agencija IDEA. Predstavljajući ove podatke, francuski katolički portal „Tribune Chrétienne” primjećuje da administrativno spajanje ne bi riješilo razlike koje dijele ove konfesije još od 16. stoljeća, primjerice one koje se tiču doktrine o transsupstancijaciji (pretvorbe), sakramentalnog karaktera svećenstva i apostolskog naslijeđa.

Istraživanje je proveo institut INSA-Consulere putem interneta od 23. do 26. listopada među 2010 punoljetnih Nijemaca. Na pitanje trebaju li se Katolička i protestantske crkve ujediniti, 31 posto ispitanika odgovorilo je „da”, u usporedbi s 34 posto onih koji su bili protiv toga. Među ispitanicima je bilo 28 posto neodlučnih, dok 7 posto nije izrazilo svoje mišljenje, prenosi ekai.

Razlike između konfesija posebno su izražene. Među katolicima 44 posto podržava tu mogućnost, dok je 30 posto odbacuje. Među protestantima koji pripadaju crkvama koje čine Evangeličku crkvu u Njemačkoj (EKD), samo 35 posto podržava uniju u usporedbi s 42 posto onih koji joj se protive. Protivljenje je još snažnije među vjernicima slobodnih protestantskih crkava gdje je 50 posto ispitanika protiv, u usporedbi s 39 posto onih koji su za. Čini se, dakle, da su katolici među ispitivanim kršćanskim skupinama najskloniji ovoj perspektivi.

Ovi rezultati dolaze u kontekstu ubrzane dekristijanizacije Njemačke. Prema službenim statistikama iz 2025. godine, u Njemačkoj je oko 19,22 milijuna katolika i 17,4 milijuna protestanta okupljeno u EKD-u. Ove dvije glavne konfesije zajedno čine tek 43,8 posto stanovništva Njemačke. U samo jednoj godini izgubile su oko 1,13 milijuna članova. Više od 307 tisuća ljudi službeno je istupilo iz Katoličke crkve, a oko 350 tisuća iz zemaljskih protestantskih crkava. Starenje društva, pad broja krštenja i napuštanje vjere produbljuju ovu eroziju. U 2025. godini u Katoličkoj crkvi u Njemačkoj zaređeno je samo 25 svećenika.

Predstavljajući ove podatke francuski katolički portal „Tribune Chrétienne” primjećuje da „neki mogu vidjeti institucionalno zbližavanje kao reakciju na slabljenje kršćanstva”. „Međutim, administrativno spajanje ne može riješiti razlike koje dijele ove konfesije od 16. stoljeća. Te se razlike tiču same srži katoličke vjere: stvarne Kristove prisutnosti u Euharistiji i doktrine o transsupstancijaciji, sakramentalnog karaktera svećenstva, apostolskog naslijeđa, primata Petrova nasljednika te mjestu Tradicije u prenošenju Objave”, nabraja portal.

Portal priznaje da je Drugi vatikanski sabor u dekretu „Unitatis redintegratio” jasno potaknuo na težnju prema jedinstvu kršćana. „Katolički ekumenizam, međutim, ne sastoji se u tome da se doktrinarne razlike tretiraju kao drugorazredne. On teži zajedništvu u vjeri, sakramentima i crkvenim službama, bez odricanja od istine primljene od Krista”.

Istovremeno se naglašava da sama anketa „ne dopušta donošenje zaključka da katolici koji se zalažu za jedinstvo žele napustiti ovo učenje” jer pitanje postavljeno u anketi „nije odredilo uvjete ni načine eventualnog zbližavanja”. Ono samo otkriva „opći stav” katolika, a ne „privrženost konkretnom teološkom programu”.

„Jedinstvo kršćana, koje teži istini, evanđeoski je imperativ. Jedinstvo postignuto pod cijenu potiskivanja doktrinarnih uvjerenja riskiralo bi čak i još veće brisanje kršćanskog svjedočanstva. U Njemačkoj, gdje crkve svake godine gube stotine tisuća vjernika, pitanje stoga ne glasi samo hoće li katolici i protestanti ikada moći dijeliti iste institucije. Pitanje glasi i znaju li novi naraštaji i dalje svoju vjeru dovoljno dobro da bi razumjeli što ih spaja, a što dijeli”, zaključuje „Tribune Chrétienne”.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA