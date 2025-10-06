Blagdan sv. Franje Asiškoga proslavljen u Posuškom Gradcu

POSUŠKI GRADAC – U subotu, 4. listopada, u Posuškom Gradcu svečano je proslavljen blagdan svetog Franje Asiškoga, utemeljitelja franjevačkog reda i jednog od najomiljenijih svetaca Katoličke Crkve. Sveti Franjo Asiški zaštitnik je i župe Posuški Gradac, koja je i ove godine proslavila njegov dan uz bogat duhovni program i veliko okupljanje vjernika.

Središnje misno slavlje, kojemu je nazočio velik broj vjernika iz Graca te ostalih posuških i hercegovačkih župa, predvodio je fra Antonio Petric, župni vikar u Tomislavgradu, uz koncelebraciju župnika fra Tomislava Jelića i brojnih svećenika.

Proslavi je prethodila trodnevnica koja je započela 1. listopada, a završila uoči samog blagdana. Vjernici su se tijekom tri dana duhovno pripremali kroz molitvu, misna slavlja i posebne pobožnosti.

Prva večer bila je posvećena molitvi za sve žrtve ratova i poraća iz župe, druga večer obilježena je obnovom krsnih obećanja i blagoslovom djece, dok je treća večer uključivala Obred preminuća sv. Franje i posvetu obitelji i cijele župe Bogu.

Iz župe su poručili kako je blagdan sv. Franje prilika za duhovnu obnovu i zajedništvo, te zahvalili svim župljanima i vjernicima koji su sudjelovali u pripremama i proslavi.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.jabuka.tv/