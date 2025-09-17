Blagoslov redovničkog odijela uoči zavjetovanja novakinja ŠSF

BIJELO POLJE – U kapeli sv. Franje kod sestara franjevki u Bijelom Polju pokraj Mostara 16. rujna 2025. blagoslovljeni su habiti sestra novakinja koje sutradan, 17. rujna, polažu svoje prve privremene redovničke zavjete, objavljeno je na mrežnoj stranici Provincije Svete Obitelji. Zajednicu sestara u slavlje je na početku obreda uvela odgojiteljica novakinja s. Marijana Selak. Nakon toga je fra Svetozar Kraljević blagoslovio habite.

Redovničko odijelo primile su novakinje: s. Barbara Kvesić, s. Vedrana Gavran, s. Sanja Budimir i s. Celeste Valdez. U tim će habitima 17. rujna pristupiti slavlju privremenog zavjetovanja, odgovarajući Bogu svojim životom u službi i predanju.

Izvor: Crkva na kamenu/https://ssf-mostar.com/