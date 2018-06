Blagoslovljen Duh Sveti utješitelj!

BLAGAJ-BUNA – Dvadeset i petero krizmanika školaraca devetoljetkaša u haljinama duhovsko-crvene boje primilo je sakrament sv. krizme na Buni, na svetkovinu Tijelova, 30. svibnja 2018.

Župnik najprije najavljuje krizmanika i krizmanicu koji izražavaju biskupu Ratku pozdrav u ime svoga razreda, a potom župnik u ime cijele župe.

U sredini crkve krizmanici sa svojim kumovima zauzeli su mjesta, a sa strane ovogodišnji prvopričesnici pred kojima su košarice cvjetnih latica koje će oni prosipati ispred Svetootajstva u procesiji nakon sv. Mise.

Imajući u vidu svetkovinu Tijelova ili Brašančeva – stari hrvatski izraz za hostiju – biskup je u propovijedi govorio o odnosu između Isusa Krista, Druge Božanske Osobe, i Duha Svetoga, Treće Božanske Osobe.

1. – U Nazaretu. Kada je Otac nebeski odlučio da se vjekovječni Sin, jedinorođeni, a nestvoreni, učovječi, onda je Sin uzeo tijelo od Djevice Marije snagom Duha Svetoga. Utjelovljenje je djelo Duha Božjega, veliko otajstvo naše sv. vjere. Tomu vjekovječnomu Sinu kao djetetu dano je ime Ješuah = Isus = Spasitelj, kako je anđeo Gabrijel navijestio Mariji (Lk 1,31) odnosno Josipu (Mt 1,21). Isus je rastao u milosti i mudrosti, što je opet djelo Duha Božjega.

2. – Na Jordanu. Kada je Isusu bilo otprilike 30 godina, pošao je na Jordan da ga krsti Ivan Krstitelj. U tom veličanstvenom obredu nije Isus bio očišćen od iskonskoga grijeha, kao što se mi u krštenju čistimo, jer ga on nije ni imao, nego se ukazalo Presveto Trojstvo, najveća milost koju ljudske oči i uši mogu primijetiti: čuo se glas Očev – Ovo je Sin moj ljubljeni, svi su vidjeli Isusa u vodi, i na Isusa je počinuo bezazleni golub, simbol Duha Svetoga. Taj će Duh na poseban način pratiti Isusa u njegovu djelu Otkupljenja. I u judejskoj pustinji davati mu znanje i savjet da odoli napasničkim navalama sotone, i u svakoj drugoj kušnji, i na svakom drugom mjestu.

3. – Na Posljednjoj večeri u Jeruzalemu. Isus za Večerom anticipira ili unaprijed doživljava na otajstven način sve svoje djelo Otkupljenja: Muku, Smrt i Uskrsnuće, te pretvara kruh u svoje Tijelo, Vino u svoju Krv, i to rosom ili milošću Duha Svetoga.

4 . – Na Kalvariji Isus u Muci i Smrti ispusti duh, ali ga već treći dan u grobu ponovo zadobi u svoje tijelo, samo ovaj put tijelo posve preobraženo, uskrslo. I to je djelo dar Duha Svetoga.

Vi, krizmanici i krizmanice, danas primate toga istoga Duha Svetoga s njegovim darovima:

mudrosti – da znate izabrati pravi ovozemni cilj i pravi vječni cilj;

razbora – da znate razabrati prava sredstva i putove da postignete i prvi i drugi cilj;

znanja – da s pomoću pravoga znanja idete pravom stazom, ne lutajući prašumom neznanja;

savjeta – da primate pravi savjet i da znate sutra i drugima dati životni savjet na putu spasa;

pobožnosti – da po Božju živite, Božje zapovijedi opslužujte, sve do jedne;

jakosti – da nikada ne budete bez potrebne duhovne i voljne snage da odolite napastima i pobijedite kušnje – Blagoslovljen Duh Sveti osnažitelj, utješitelj, branitelj!

strahopoštovanja – da sve doživljavate u zdravu strahu pred sudom kojim će nas sve jednom Bog Sudac suditi.

Umjesto nicejsko-carigradskoga Vjerovanja, koje molimo svake nedjelje, ovdje se rabi upitni obrazac između krizmatelja i krizmanika. Isti onaj obrazac: Odričeš li se sotone i svega sjaja i zavođenja njegova; Vjeruješ li u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga…, kao što je bilo na krštenju, kada su roditelji odgovarali umjesto vas, krizmanika, a vi danas prvi izgovarate, a roditelji vas podupiru, potpomažu i raduju se veoma što ste ostali na ravnalu vjere.

Sve su oči bile uprte i uši napete da čuju kako krizmanici prihvaćaju pečat dara Duha Svetoga i izražavaju svoje zajedništvo s biskupom i s cijelom Crkvom mjesnom i sveopćom.

Tijelovska procesija. Prije završna blagoslova čin klanjanja i pjesma Svet, Svet, Svet. Potom se po naznačenu redu formira procesija s ministrantima, prvopričesnicima, krizmanicima i svim nazočnim misarima. Mladi prate procesiju euharistijskim pjesmama. Svetootajstvo biskup nosi i stavlja ga, po redu, na četiri pripremljena stola po krajevima crkvenoga dvorišta, kadi ga mirisavim tamjanom, a župnik čita pripadni odlomak iz Novoga Zavjeta o Euharistiji. I svaki bi put bio blagoslov svega puka s Presvetim Otajstvom. Jest sunce upeklo, ali u ovom slučaju bolje sunce nego kiša. Došavši u crkvu pred oltar pred izloženim Tijelom Kristovim pjeva se Divnoj dakle, pa Blagoslov i Blagoslovljen budi Bog.

Sva divna Tijelovska Misa, ceremonija, procesija trajala je oko sat i pol vremena. Pravi doživljaj!

Neka je slava Presvetomu Ocu nebeskomu, Presvetomu Tijelu Kristovu i Presvetomu Duhu!

