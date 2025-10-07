Blagoslovljena kapelica sv. Andrije na Dužici

TREBINJA – U subotu, 4. listopada 2025., na blagdan sv. Franje Asiškoga blagoslovljena je mjesna kapelica sv. Andrije apostola te spomenik žrtvama Drugoga svjetskog i Domovinskog rata na Dužici u župi Trebinja. Posebna radost mještana, kako njih devetero koji u ovome mjestu svakodnevno obitavaju, tako i mnoštva onih koji navrate u skladu sa svojim mogućnostima, bio je posjet biskupa mostarsko-duvanjskoga i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskoga mons. Petra Palića.

Trenutačno samo devet osoba živi u ovome mjestu koje njegovi iseljenici redovito posjećuju. Pozdrav dobrodošlice uputio je Josip Prkačin koji je zahvalio biskupu Paliću na prvom službenom posjetu jednog biskupa: “Vaš dolazak nam znači mnogo i ponosni smo što ste među nama. Vjerujemo da je i Vaša želja biti sa svojim stadom, bilo ono malo ili veliko, blizu ili daleko.” Josip Prkačin je biskupa izvijestio kako su mještani prije sedam godina odlučili, uz ogromnu zaslugu tadašnjega župnog upravitelja don Pere Pavlovića, urediti groblje, proširiti staru i oronulu kapelicu izgrađenu prije pedesetak godina i postaviti spomenik stradalima u dva zadnja rata: “Sve smo to smo uz Božju volju te puno rada i veliku pomoć dobročinitelja i učinili.”

Biskup Palić je u uvodu u misno slavlje spomenuo blagopokojnog papu Franju koji je često pozivao crkvene pastire na odlaske u periferiju, a u homiliji je naglasio važnost nove kapelice kao mjesta na kojem će se slaviti Gospodina: “Danas smo ovdje okupljeni kako bismo blagoslovili ovu kapelicu koja je, ne samo spomen na jedno vrijeme, nego i mjesto gdje ćete se okupljati barem vi koji ovdje trajno živite i vi koji povremeno dođete kako biste se ovdje hranili Njegovom riječju i Njegovim tijelom i kako biste ovdje upućivali svoje molitve.”

U koncelebraciji s biskupom Petrom bio je župnik župe Ravno i upravitelj župe Trebinja don Antonio Krešić, bivši župnik don Ivan Bijakšić i don Antonio Zirdum, kancelar i tajnik.

Prkačin je jedino prezime u ovome selu koje prošlost nikada nije mazila. Sloga, kada je riječ o važnim projektima poput izgradnje kapelice i spomenika, jest ono na čemu Dužici mogu zavidjeti i veće sredine. A da je riječ o narodu koji uz vjersko određenje ima vedar duh dokazala je i zabava koja je uslijedila nakon svete Mise.

Ante Bender

Izvor: Crkva na kamenu