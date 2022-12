Božićna poruka biskupa Petra Palića

MOSTAR – U srijedu, 21. prosinca 2022., msgr. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski uputio je božićnu poruku u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru.

“Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!” (Lk 2,10-11).

Ovo su riječi upućene pastirima u Lukinu Evanđelju nakon Isusova rođenja u Betlehemu. Ove riječi ohrabrenja anđeo upućuje i svima nama, draga braćo i sestre, bilo da živimo u gradovima ili udaljenijim krajevima naše biskupije!

Božić se slavi svake godine unatoč toplini i hladnoći, unatoč miru i ratu, unatoč krizi i blagostanju. Božić, rođenje Isusovo u Betlehemu, slave ljudi diljem svijeta, u svakoj zemlji i na svakom mjestu. Pastiri koji primaju ovu vijest podsjetnik su da Božja radosna vijest ne isključuje nikoga, čak ni one koje svijet smatra beznačajnima i nedostojnima Radosne vijesti.

Isusovo rođenje u Betlehemu poziv je na slušanje i radost, dajući nadu i smisao svakom ljudskom životu. Svojim životom i riječima Isus nam omogućuje da otkrijemo djelovanje Duha Svetoga koji je duboko prisutan i djelatan u nama i po nama. Božić je dar za sve nas da prepoznamo što je najvažnije u našim životima, životima naših obitelji i prijatelja. Božić nas podsjeća da budemo otvoreni suosjećanju i podršci onima koji su ove godine patili i pate zbog raznih životnih okolnosti. Dijete Isus, s Marijom i Josipom, podsjeća nas da uvijek postoji nada kad smo zajedno, kad slušamo i čujemo jedni druge da se ne bojimo jer je Bog došao među nas.

U Isusu otkrivamo kakav je Bog i gdje ga trebamo tražiti. Bog dolazi u naš svijet kao dijete, maleno i ranjivo, rođeno u siromaštvu u dalekom kutu svijeta.

Stoga zajedno i s radošću slavimo Božić okupljajući se u zajednici vjernika, u obitelji i s prijateljima, zahvaljujući za dar vjere i za dar jednih drugima.

Ovo vrijeme je za neke najradosnije i najsretnije doba godine, a za neke najtužnije i najdepresivnije. Istina, pjesma nam može reći da sanjamo o bijelom Božiću, ali naša srca pričaju drugu priču. Naša srca pričaju o nadama i razočaranjima, o radosti i tuzi, o blagoslovu i gubitku. I često smo tjeskobni, uplašeni, posramljeni, zabrinuti, razočarani i tužni. Ako ti se to događa, znaj da će to proći i znaj da će Isus, koji se danas rodio, tu s tobom i za tebe kao i za svakoga. Kao kršćani vjerujemo da je novorođeni Isus najveći dar ikada i da je jednako i u potpunosti dan svakoj osobi. To je i tvoj dar.

Stanimo pokraj Djeteta Isusa ovoga Božića. Pogledajmo Dijete u jaslicama i vidimo s kakvom nas ljubavlju Bog ljubi, kako nam dolazi i kako je s nama, kako nam se pokazuje u nježnosti i velikoj moći.

Svima želim sretan i blagoslovljen Božić i neka vam Nova godina bude puna nade i blagoslova.

Petar Palić, biskup

Izvor: Crkva na kamenu