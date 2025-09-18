Caritas BiH održao trening za organizacije osoba s invaliditetom

MEĐUGORJE – Caritas Bosne i Hercegovine, u okviru Programa izgradnje kapaciteta projekta DISC koji financira Europska unija, organizirao je od 15. do 17. rujna 2025. u Međugorju trening na temu „Praćenje, evaluacija i izvještavanje rada“ za organizacije osoba s invaliditetom, izvijestili su iz Caritasa BiH.

Obuku, kojoj su pristupili predstavnici udruga osoba s invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine odabrani putem javnog poziva, vodio je Almir Paočić iz Centra za edukaciju iz Tuzle.

Tijekom trodnevnog programa sudionici su obrađivali ključne teme vezane uz praćenje i evaluaciju projekata, uključujući logički pristup i teoriju promjene, definiranje indikatora, izradu plana praćenja te evaluaciju kao sastavni dio projektnog ciklusa. Poseban naglasak stavljen je na praktične vježbe i rad u grupama, što je omogućilo primjenu naučenog na konkretnim primjerima, ali i potaknulo diskusiju, razmjenu iskustava i razvoj novih ideja. Dodatno su obrađene i teme pripreme izvještaja te specifičnih izazova u upravljanju projektima.

Trening je zaključen sesijom pitanja i odgovora, zajedničkim zaključcima te dodjelom certifikata, a sudionici su stekli konkretna znanja i praktične alate koji će doprinijeti efikasnijem i kvalitetnijem upravljanju projektima u njihovim organizacijama.

„Ova obuka nam je otvorila nove perspektive u planiranju i vođenju projekata. Posebno su nam vrijedne praktične vježbe i razmjena iskustava, jer smo dobili konkretne alate koje možemo odmah primijeniti u svom svakodnevnom radu“, istaknula je jedna od sudionica.

Ova edukacija četvrta je u nizu od ukupno osam planiranih u okviru Programa izgradnje kapaciteta projekta DISC, koji obuhvaća dva modula. Sljedeća obuka posvećena Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom predviđena je za studeni 2025. godine.

Projekt DISC provodi Caritas Bosne i Hercegovine u partnerstvu s Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh iz Mostara, Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, Unijom organizacija osoba s invaliditetom u BiH i Savezom slijepih Republike Srpske. Projekt financira Europska unija, a sufinanciraju Federalno ministarstvo rada i socijalne politike te Caritas Slovenije. Započeo je 1. veljače 2024. i trajat će do 31. siječnja 2027., s ciljem unaprjeđenja prava i inkluzije osoba s invaliditetom na području cijele Bosne i Hercegovine.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA