Caritas hercegovačkih biskupija nastavlja ulaganja u Dom za stare i iznemogle „Sveta Obitelj“

MOSTAR – U Potocima kod Mostara u samostanu Školskih sestara franjevki u utorak, 1. rujna, potpisana su dva ugovora kojima Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan nastavlja ulagati u unapređenje skrbi, uvjeta života i smještajnih kapaciteta Doma za stare i iznemogle osobe „Sveta Obitelj“, izvijestila je mrežna stranica Caritasa hercegovačkih biskupija.

Riječ je o projektima usmjerenima na stvaranje kvalitetnijih i dostojanstvenijih uvjeta za korisnike Doma, kao i na jačanje kapaciteta zaposlenika koji svakodnevno skrbe o starijim i nemoćnim osobama.

Projekt „Adaptacija i dogradnja Doma za stare i iznemogle osobe ‘Sveta Obitelj’ Mostar – faza II“ financira Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u iznosu od 85.000 eura. Njime će se nastaviti radovi na uređenju i unapređenju prostora Doma.

Drugi projekt, „Unaprjeđenje skrbi i smještajnih kapaciteta Doma za stare i iznemogle ‘Sveta Obitelj’“, vrijedan je 35.000 eura, a Caritas hercegovačkih biskupija ga provodi u partnerstvu sa Socijalno-edukativnim centrom Banja Luka. Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

U okviru projekta nastavit će se uređenje i opremanje novoga prostora Doma, među ostalim nabavom i ugradnjom unutarnjih vrata. Predviđena su i ulaganja u ljudske kapacitete te dodatno osnaživanje zaposlenika kako bi se nakon završetka radova korisnicima mogla pružiti kvalitetnija i stručnija skrb te osigurati uvjeti koji odgovaraju njihovim potrebama i dostojanstvu.

Iz Caritasa ističu kako navedeni projekti predstavljaju mnogo više od ulaganja u infrastrukturu, jer su istodobno ulaganje u korisnike, njihove obitelji i zaposlenike koji svojim radom, znanjem i predanošću svakodnevno skrbe o starijim i nemoćnim osobama.

Posebnu zahvalnost uputili su Vladi Republike Hrvatske koja preko svojih institucija već godinama prepoznaje važnost djelovanja Caritasa i pruža kontinuiranu potporu projektima usmjerenima na pomoć najpotrebitijima. Takva potpora, ističu, predstavlja ohrabrenje i potvrdu da se nastojanja usmjerena na unapređenje kvalitete života korisnika prepoznaju i cijene.

Iz Caritasa također izražavaju uvjerenje da će uz potporu partnera i donatora nastaviti stvarati Dom u kojemu će korisnici imati bolje uvjete smještaja, ali prije svega sigurnost, dostojanstvo, kvalitetnu skrb te osjećaj prihvaćenosti i poštovanja.

Izvor: Crkva na kamenu/https://caritas-mostar.ba/