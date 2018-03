Cvjetna nedjelja

U mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve svečanu sv. Misu na Cvjetnicu, 25. ožujka 2018. u 10.00 sati slavio je mjesni biskup Ratko Perić u koncelebraciji s generalnim vikarom don Željkom Majićem, župnikom don Lukom Pavlovićem i župnim vikarom don Davorom Berezovskim. Pjevao je katedralni zbor pod vodstvom don Nike Luburića. Ministrante je vodio bogoslov iz katedralne župe Ivan.

U početku je biskup izmolio blagoslovnu molitvu nad palminim grančicama. Don Željko je pročitao odlomak iz Markova Evanđelja (11,1-10) i svi su se uputili, po sunčanu vremenu, u procesiji oko katedrale predvođeni kadioničarom, uz pratnju psalama i pjesama katedralnoga zbora. Časnu Muku Isusovu pjevali su pjevači, i solo i skupno, iz spomenutoga zbora, a Isusovu dionicu otpjevao je generalni vikar. Sva je ceremonija trajala oko sat i pol vremena.

Biskup je, nakon otpjevane slavne Muke Gospodnje po Mateju, izgovorio kratku homiliju koju ovdje prenosimo.

Rast u spoznaji Mesije

Korizmene nedjelje. U 40-dnevnom – korizmenom vremenu slavimo šest nedjelja i svaka ima svoje vlastito ime: prva – Čista, druga – Pačista, treća – Bezimena, četvrta – Sredoposna, peta – Gluha, šesta – ova današnja, Cvjetna.

Zašto Cvjetna? – Zato što su djeca i mladi i ostali narod onoga vremena brali i mahali maslinovim i palminim grančicama i bacali latice cvijeća po putu kojim je Gospodin Isus svečano, na magaretu, ulazio u Jeruzalem na današnji dan, na početku Velikoga tjedna.

Objavljenje. Zar je Isus tražio trijumf i pljesak od ljudi? – Ima jedna pomalo nam čudna stvar u Isusovu djelovanju. Na toliko mjesta i toliko puta kada bi Isus izliječio kojega bolesnika od gube, od gluhoće, od sljepila, rekao bi ozdravljeniku da šuti, da nikomu to ne razglašava. Neka se o tome ne raznosi među narod. Ali što je Isus više preporučivao da se o tome šuti, to se bolje pronosio glas poprimajući čudesne učinke i privlačeći još više raznovrsnih bolesnika i nemoćnika.

Ili ono Petrovo objavljenje u Cezareji Filipovoj da je Isus Krist-Pomazanik-Mesija. Isus je zaprijetio svojim učenicima da nikomu o tome ne pričaju (Mk 8,30). A ovdje, na ulasku u Jeruzalem, pri svršetku svoga javnoga djelovanja, Isus ne zaustavlja nikoga da ne viče iz svega grla: Hosana Sinu Davidovu! Štoviše, na primjedbu farizeja da apostoli ušutkaju one koji kliču, Isus preuzima riječ i kaže: Kada bi oni šutjeli, ovo bi kamenje progovorilo. „Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: ‘Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!’ (Mt 21,8-9). Nato mu neki farizeji iz mnoštva rekoše: ‘Učitelju, prekori svoje učenike.’ On odgovori: ‘Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati!'” (Lk 19,39-40). To je to pedagoško i postupno otkrivanje Isusova mesijanstva, koje će postići svoj vrhunac u njegovu uskrsnuću.

Uostalom ove poklike: Hosana! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visini! i mi ponavljamo, često pjevajući, u svakoj svetoj Misi pred samu Pretvorbu: Svet, Svet, Svet…

Smisao. Isus je toj manifestaciji svečana ulaska u Jeruzalem dao svoj duhovni smisao i smjer: on je duhovni kralj, a ne politički; on je Mesija Kraljevstva nebeskoga, a ne društveni revolucionar; on je Spasitelj čovječanstva, a ne manipulator bezimenih palestinskih masa.

Hram. Gospodin poslije ovih popularnih ovacija, aplauza i trijumfalna ulaska u Jeruzalem, auktoritativno ulazi u Hram i čisti ga od saducejskih profitera, od trgovačkih zlorabljivača i farizejskih dvoličnjaka poučavajući vjernike da je Hram kuća Božja, a ne špilja razbojnička; da se u Hramu treba Bogu klanjati i zahvaljivati, a ne novac zamjenjivati i na tom hramskom novcu zarađivati; da se u Hramu treba Bogu moliti, a ne stoku prodavati i na svakoj žrtvi ljude varati. Zapamtit će te riječi i čine i bivši veliki svećenik Ana i njegov zet, tadašnji veliki svećenik, Kajfa.

Uskrsnuće. Ta se pobjedonosna Cvjetnica ovoga tjedna pretvara u Kalvariju, u krvavi Veliki petak. Ali taj se Veliki petak pretvara u slavodobitno Uskrsnuće Gospodnje, pobjedu koja je satrla žalac smrti, uništila otrov grijeha i srušila silu đavlovu.

Ne treba biti ni posebno pametan, ni mali ili veliki prorok: vidimo da se u životu neprestano izmjenjuje sunce i kiša, vrućina i mrzlotina, radost i tuga, mir i rat, smijeh i plač. Stoga zadrži, čovječe i vjerniče, ljudsku i duhovnu ravnotežu: U dobru se ne ponesi, a u zlu se ne poništi! Neka nam svima pomogne Otkupitelj i Spasitelj svijeta!

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba