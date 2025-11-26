Dan crkvene glazbe u Mostaru

MOSTAR – U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, 25. studenoga 2025., u prostorijama pastoralnoga centra župe sv. Marka i Luke u Mostaru održan je Dan crkvene glazbe. Bio je to prvi susret voditelja i animatora crkvenoga pjevanja na biskupijskoj razini. Okupilo se oko 60 voditelja pjevanja. Tema susreta bila je „Glazbeno oblikovanje otpjevnog psalma i nepromjenjivih dijelova mise u božićnom ciklusu liturgijske godine“.

Nakon pjevanog molitvenog početka, prisutne je pozdravio don Ivan Marčić, predstojnik Ureda za crkvenu glazbu, izrazivši zadovoljstvo okupljenim skupom. Pozdrave i uvodno razmišljanje i nagovor nastavio je mons. Petar Palić, mjesni biskup. Nakon uvodnih riječi, govorio je o identitetu crkvenoga glazbenika, pozivu na suradnju i zajednički hod sa svećenikom, posvetiteljsku službu koju na izvrstan način obavljaju dajući novi, lijepi ures euharistiji i liturgiji koja je izvor i počelo svega. Poticaj je završen usporedbom kako je uvijek potrebno, kako kaže psalam, pjevati Gospodinu pjesmu novu, jer, koliko god ona „imala godina“, potrebno je uvijek srcem ju donijeti na nov način.

U nastavku, prigodno izlaganje o psalmima kao mjestu opjevane slave Božje održao je don Luka Cvitanović, župni vikar u župi Gradina, te aktivni crkveni glazbenik. Mladi svećenik i teolog je na spretan i jednostavan način približio psalamsku tematiku i pjevanje psalama, kako u liturgiji, tako i u osobnoj molitvi, te naglasio potrebu za još intenzivnijim obnavljanjem redovitog pjevanja psalama u liturgiji.

Nakon pauze uslijedio je glazbeni praktični dio susreta, kojeg je vodio i animirao don Ivan Marčić, crkveni glazbenik i župnik u župi Ledinac. U uvodnom nagovoru, don Ivan se osvrnuo na problematiku koju pred mnoge glazbenike postavljaju upravo ovi pjevani stavci. Nakon teološko-glazbenog osvrta uslijedila je glazbena radionica, na kojoj su polaznicima ponuđena neka konkretna rješenja za spomenute tematike, te je predstavljena nova zbirka otpjevnih psalama za božićni ciklus liturgijske godine. Polaznici su se formirali u zbor, te uz vodstvo predavača, don Ivana Marčića, te uz orguljašku asistenciju prof. Emila Bevande, otpjevali psalme za četiri nedjelje došašća godine A, kao i polnoćke i danje mise na svetkovinu Božića, te još neke prigodne božićne popijevke. Nakon radionice, uslijedila je diskusija na kojoj su dotaknuta brojna konkretna pitanja vezana uz crkvenu glazbu, te su razmijenjena brojna dragocjena iskustva.

Susret je završen zajedničkim objedom i druženjem. Sklopljena su nova poznanstva i otvoreni putovi komunikacije kojima je postao jasniji put kojim želimo povesti crkvenu glazbu i glazbenike naših biskupija.

Izvor: Crkva na kamenu