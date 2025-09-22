Demencija u fokusu Caritasa

MOSTAR – Caritas Mostar održao je stručni simpozij o demenciji „Život s demencijom – Demencija kroz prizmu struke: Zdravlje, podrška i dostojanstvo“. Cilj simpozija bio je povezati stručnjake različitih profila i neformalne njegovatelje u razmjeni znanja i iskustava o demenciji s posebnim naglaskom na izazove dijagnostike i svakodnevne skrbi.

Na početku je nazočne pozdravio don Ante Pavlović, ravnatelj Caritasa hercegovačkih biskupija koji je zahvalio predstavljačima koji su ovu problematiku predstavili sa stručne i znanstvene strane. Prenio je pozdrave i biskupa Petra Palića koji aktivno prati sve karitativne projekte. Don Ante je zahvalio djelatnicama koje su radile na projektu „Život s demencijom“, ali i svim zaposlenicama Caritasovih staračkih domova koje, među ostalima, skrbe i osobama s demencijom naglasivši kako nikada ne smiju zaboraviti da „dostojanstvo ljudske osobe, čovjek, uvijek mora biti u prvom planu“.

Program simpozija obuhvatio je predavanja o dijagnostici i liječenju demencije, ulozi medicinskih sestara u skrbi, pravima starijih osoba kroz sustav socijalne zaštite u HNŽ-u, kao i podršci Ministarstva osobama s demencijom i njihovim obiteljima. Janja Milinković, inspektorica pri ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a je istaknula kako je evidentan porast broja osoba s demencijom za koje članovi obitelji podnose zahtjeve za smještaj u ustanovama socijalne skrbi. Dr. Ivana Mihalj, specijalist neurologije je pobliže predstavila demenciju iz medicinskog kuta, ali je više puta istaknula kako ovo zdravstveno stanje nije dovoljno u fokusu javnog zdravstvenog sustava. O svojim iskustvima u radu s osobama s demencijom još su govorile Antonija Novak, v.d. ravnateljice Centra za socijalni rad Mostar i medicinska sestra Magda Glibić.

Poseban naglasak na simpoziju bilo je predstavljanje projekta „Život s demencijom“ i svih njegovih plodova kroz vrijeme implementacije – još od listopada, 2022. godine što je sudionicima prenijela voditeljica projekta Ana Pavlović koja je naglasila da je projekt realiziran u suradnji s Caritasom Banja Luka uz podršku Renovabisa i Caritasa Graz i Caritasa Linz.

Ante Bender

Izvor: Crkva na kamenu