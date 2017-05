Deset zapovijedi – deset prstiju

MOSTAR – Župnik fra Bože Milić, OFM, i njegovi pomoćnici: fra Danko Perutina, gvardijan samostana, i fra Ante Marić, pripremali su 102 učenika i učenice srednjih škola u Mostaru za primanje sv. krizme. Njima se priključilo još troje iz drugih župa. Ovo je već treća krizma u Mostaru da svaka župa ima svoj krizmeni dan svojih pripravnika za sakrament sv. potvrde. Svi su se kandidati poredali ispred crkve sv. Petra i Pavla i svečano procesijski ušli s kumovima i kumama u svoje klupe. Župni zbor pjeva, postulanti-ministranti raspoređuju se prema službama, dvoje krizmanika izlaze i pozdravljaju krizmatelja biskupa Ratka. Misa Šeste vazmene nedjelje. Biskup i župnik po dužnosti prikazuju nedjeljnu svetu Misu za narod, pro populo, i za pokojne i za žive.

U homiliji biskup tumači: U današnjem Evanđelju (Iv 14,15-21) Isus dva puta ponavlja glavnu misao: “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.” I: “Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi”. Ljubav je nešto spontano, gotovo samo od sebe. Kako to da je ljubav pod zapovijed? Eto tako. Nije u ovom slučaju ljubav neka spontana simpatija. To znači da ljubav nije ni jednostavna ni laka, pa zato mora ići pod zapovijed! Ima samo deset takvih zapovijedi kojima dokazujemo da Boga ljubimo. Tri se odnose izravno na Boga, a tri na odnose među nama ljudima. Ove prve tri pogađaju naš mozak, organ u službi razmišljanja; srce u službi slobodna odlučivanja; jezik u službi govora. Razumije se, ovo su duhovne sposobnosti – razmišljanje, odlučivanje, govorenje – ali se one ponajviše služe tim našim tjelesnim organima, po ljudskom rječniku. Ako ti mozak funkcionira, onda vidiš kako je sve uređeno i u tebi i izvan tebe tako da i sam uviđaš da je to morao uraditi neki Božanski Mozak, Apsolutni Razum, koji je postavio prvu zapovijed: Boga poštuj koji postoji, a ti ne postojiš. Zapravo nije te bilo milijunima godina, pa te sada malo ima i opet te vidljivo nema. A Bog je vidljiv po djelima svojim. Nemoj imati drugih bogova uza me. Iz toga izviru sve druge zapovijedi.

A druga je da ga svojim jezikom slaviš i častiš, a ne niječeš i ne vrijeđaš.

On je također odredio, treće, da poštuješ jedan dan u tjednu, da ne-djeluješ, nedjeljom, da posjetiš crkvu i sv. Misu, da mu zahvališ i moliš ga za oproštenje i za druge životne potrebe. Da se ispovjediš i pričestiš. Drugih se sedam zapovijedi tiče naših međuljudskih odnosa:

Četvrto, poštuj roditelje koji su ti sve omogućili i omogućuju što je potrebno za život.

Peto, poštuj život, i svoj i tuđi. Ne ubij ni jezikom ni mačem!

Šesto, poštuj svoje tijelo i ne bludniči ni sa sobom ni s drugima! Sva je spolna moć u službi života a ne mladenačkih b-ludorija. Deveto, ni ne poželi bludnih misli i radnji!

Sedmo: Ne kradi, a deseto: ni ne poželi ukrasti!

Osmo: ne laži, nego istinu govori, istina će te osloboditi, a laž upropastiti! Kako je to jednostavno zapamtiti! Te će ti zapovijedi spremno ponoviti svaki mali prvopričesnik, koji ih je naučio po deset prstiju na rukama! Samo ih treba opsluživati i tako dokazati da Isusa voliš. A Isus obećaje da će moliti Oca da nam dadne drugoga Branitelja, prvi je sam Isus. Taj drugi Branitelj, Parakletos, jest Duh Istine, koji nas uči i drži u Istini. On nam daje sedam svojih darova: životnu mudrost, pravi razbor, savjet da odgovorne slušamo, spasonosno znanje; jakost, pobožnost i bogobojaznost. Svi te ovi darovi čine punim čovjekom i Bogu milim vjernikom. Zašto bi ti bilo teško da te zovu mudrim i mudrom? A ako se olako spustiš na budalaštine koje te blate, ugrozit ćeš i svoje ime, i svoju čast, i svoje dostojanstvo! Pokaži se zahvalnim Ocu nebeskomu! Ne daj se maknuti od ljubavi Isusove! Drži se Duha Istine!

Sveta je krizma tekla u redu i miru: župnik preuzima ceduljice i čita imena, krizmanici sklopljenih ruku dolaze da im biskup utisne u čelo pečat Duha Svetoga. Drugi vjernici, i pjevači, u miru mole za krizmanike da surađuju s darovima Božjim.

Nakon sv. Mise fotografi su poredali krizmanike ispred oltara da im se barem glave vide na slici, a gvardijan je u samostanu počastio uzvanike.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM