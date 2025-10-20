Djeca kroz oratorij učila o misijama i misionarskom pozivu

STOLAC – Dana 19. listopada 2025. Katolička Crkva diljem svijeta obilježava Misijsku nedjelju, dan molitve, solidarnosti i promicanja misijskog poslanja. Misijska se nedjelja uvijek slavi predzadnju nedjelju listopada, istoga dana u svim biskupijama, župama i katoličkim ustanovama svijeta. U crkveni kalendar uveo ju je papa Pio XI. 1926. godine, s nakanom da vjernici zajednički mole za misije i misionare te, prema mogućnostima, pruže materijalnu potporu onima koji šire Radosnu vijest.

Misije su, kao i u prvim kršćanskim vremenima, i danas veliki izazov i svjedočanstvo vjere. Prema podatcima vatikanske informacijske službe Fides, u 2024. godini u svijetu je ubijeno 13 katoličkih misionara – osam svećenika i pet laika. Od 1990. godine, prema istom izvoru, život je izgubilo 1.181 misionar, među kojima svećenici, redovnici, laici i biskupi. Posebno se ističe tragična brojka od 248 misionarki i misionara ubijenih u Ruandi tijekom genocida 1994. godine.

Prema najnovijem izvješću Afričkog centra za strateške studije (Africa Center for Strategic Studies – ACSS), islamističke militantne skupine u posljednjih godinu dana značajno su proširile svoje djelovanje na afričkom kontinentu te su odgovorne za smrt najmanje 22.307 osoba, većinom kršćana u zapadnoj, istočnoj i središnjoj Africi. U odnosu na razdoblje 2020.-2022., broj žrtava porastao je za čak 60 posto.

Misijska nas nedjelja stoga ponovno poziva na molitvu, zahvalnost i potporu onima koji svoj život daruju za širenje Kristova Evanđelja u dalekim krajevima svijeta.

Oratorij u Stocu u znaku misija

Uoči Misijske nedjelje, u subotu, 18. listopada, u dvorištu župne crkve svetog Ilije Proroka u Stocu održan je subotnji oratorij pod geslom: „Idite dakle i učinite sve narode mojim učenicima!“

Nakon uspješnog ljetnog oratorija, mladim animatorima pridružili su se i učenici devetih razreda, koji su i sami bili sudionici ljetnoga programa. Djeca i roditelji s oduševljenjem su prihvatili novi susret, prepun igre, pjesme i zajedništva.

Cijeli program bio je prožet misijskim duhom. Kroz razgovore s animatorima djeca su promišljala o tome što znači biti misionar, gdje bi oni voljeli djelovati i na koji način bi mogli pomagati drugima.

U ozračju molitve i radosti, djeca su pokazala da misionarski poziv započinje već u srcu djeteta – u spremnosti da se voli, dijeli i čini dobro.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu