Doživotni redovnički zavjeti sedmorice članova Hercegovačke franjevačke provincije

MEĐUGORJE – Na svečanoj svetoj Misi u subotu, 6. rujna 2025., na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju sedmorica članova Hercegovačke franjevačke provincije položili su svečane (doživotne) zavjete u Redu manje braće, izvijestili su iz Provincije.

Euharistijsko slavlje i obred svečanog zavjetovanja predvodio je provincijal fra Jozo Grbeš. U koncelebraciji su sudjelovali: fra Zvonimir Pavičić, međugorski župnik, fra Stanko Mabić, odgojitelj bogoslova s jednostavnim zavjetima u Zagrebu, fra Nikola Pašalić, kustod Hrvatske franjevačke kustodije Svete Obitelji u SAD-u i Kanadi, o. Reymond Webb, zadužen za braću koja studiraju na Sveučilištu Saint Mary of the Lake u Chicagu, braća iz Provincije te brojeni hodočasnici. Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor sv. Kate iz Ljubuškog, a u asistenciji su sudjelovali bogoslovi Hercegovačke franjevačke provincije.

U svojoj propovijedi, među ostalim, provincijal Grbeš uputio je poticajne riječi zavjetovanicima: „Naš duhovni otac Franjo nam to jednostavno kaže: ‘Ljubav je naša snaga.’ Nama je ljubav opet učiniti prepoznatljivim znakom i životom kršćana. Bez nje i u nama samima nastani se praznina. A ako vjesnici postanu prazni, tko će onda postati svjedokom? Ima ljudi koji shvaćaju da dvije stvarnosti ne smijemo odgađati: probleme i ljubav! Odgađanjem problema oni postaju veći, a odgađanjem ljubavi ona postaje manja!“

Kazavši kako je, s druge strane, sebičnost zlo postojanja protiv koje se treba boriti i o njoj govoriti jer „ona zagađuje dušu i svijet“, istaknuo je da je odricanje put blaženoga te podsjetio na pročitani odlomak iz evanđelja u kojem Krist govori kako se odricanjem postaje učenicima. (Lk 14,25-33). „Biti učenik jest čast! Sjediti do nogu mudrijega je punina milosti. Stoga, braćo, nemojte se udaljiti od mudrosti koja kaže: odreci se i dobit ćeš. Odricanje vodi u duhovni put spoznanja božanskoga“, potaknuo je provincijal fra Jozo.

„I ja večeras molim što su molile i generacije prije vas i sva naša braća: Sveti budite. Nije to nemoguće. Ako budete sveti, mijenjat ćete svijet; ako budete isti kao i svijet, ništa od poziva, a naš habit postaje praznina… Stoga neka ovaj dan bude početak, veliki početak koji će svakim danom postajati veći, dublji i ljepši, dok jednoga dana u Kristu ne nađemo puninu svega, puninu božanstva (Kol 2,9) i spokoj dušama našim. To je moguće. Sveti budite, bolji budite od nas – i svima će dobro biti“, kazao je, uz ostalo.

Nakon homilije i pjevanih litanija, kandidati su u ruke provincijala izrekla formulu zavjetovanja te obećali da će zavjetujući Pravilo i život u Redu manje braće slijediti nauk i stope Gospodina našega Isusa Krista, sveto djelujući do smrti.

Svoj doživotni „Evo me“ životu po primjeru sv. Franje izrekli su: fra Alen Barać (župa Uznesenja BDM – Široki Brijeg), fra Franjo Brbor (župa sv. Ante Padovanskog – Humac), fra Ivan Lovrić (župa sv. Ane – Zagreb), fra Filip Miloš (župa sv. Katarine – Grude), fra Antonio Ramljak (župa Bezgrešnog začeća BDM – Posušje), fra Marko Vukadin (župa Uznesenja BDM – Seonica) i fra Lucijan Zeljko (župa Uznesenja BDM – Široki Brijeg).

„Našoj dragoj braći od srca čestitamo na ovom velikom koraku i preporučujemo ih u vaše molitve kako bi ustrajali na putu nasljedovanja Krista po primjeru našeg serafskog oca Franje!“, ističu njihova subraća iz Hercegovačke franjevačke provincije.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA