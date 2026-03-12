Drugo cjelonoćno euharistijsko klanjanje za duhovna zvanja i ostale potrebe svete Crkve

GORICA-STRUGE – U župi Gorica-Struge organizirano je sada već drugo po redu cjelonoćno euharistijsko klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, koje je započelo u subotu, 7. 3. 2026. u 20 sati, a završilo u nedjeljno jutro u 8 sati. Župnik don Tomislav Rajič predvodio je molitvu, a župni zbor je animirao klanjanje svojim skladnim pjevanjem.

Nakon svečanog euharistijskog klanjanja vrata crkve su ostala otvorena čitavu noć kako bi vjernici mogli bdjeti pred izloženim Presvetim Oltarskim Sakramentom. Kako su sati prolazili tako su i vjernici dolazili i odlazili. Neki su dolazili na kratko, neki su ostajali satima, a neki cijelu noć. U trenutcima tišine osjećala se prisutnost Božje blizine koja nadilazi ovaj svijet.

Ova noć je bila vrijeme molitve, nade, otvorenog srca za Boga i njegovu blizinu, ali najglasnija je bila tišina u kojoj je On progovarao. Tišina koja liječi, smiruje i otkriva Boga. Mir koji je ispunjavao crkvu mogao se osjetiti. Mnogi su opisali kako su doživjeli neki duboki mir i ljubav, unatoč svome nemirnom srcu, neki su jednostavno plakali, neki su samo šutjeli, ali ono najbitnije – svi su molili i u toj molitvi pred Bogom bili prožeti njegovom milošću.

Na svaki puni sat, župnik je pjevao “Divnoj dakle”, kadio i blagoslivljao prisutne vjernike. Kadio i blagoslivljao, zazivao i molio da Gospodin svojoj Crkvi podari dovoljan broj novih, svetih duhovnih zvanja, da sadašnja zvanja ostanu vjerna Bogu, da dobri i milosrdni Bog podari duhovni i tjelesni blagoslov našim obiteljima, našoj župi, biskupiji, Crkvi i cijelome svijetu u ovom nemirnom vremenu.

Želimo istaknuti da je ideja za ovo klanjanje proizašla je iz srca mladih ove župe, članova Hrvatske katoličke mladeži (HKM). Njihova želja da se kroz klanjanje stvori prostor za dublji susret s Bogom, pretvorila se u duhovnu stvarnost koja je dotaknula mnoge. Njihova inicijativa bila je iskrena, radosna i otvorena – i svojim su primjerom potaknuli brojne druge da se odazovu i pridruže ovom molitvenom bdjenju.

Prekrasno je bilo vidjeti kako su vjernici počevši od mlađih, željni duhovnosti, a ne samo “žustrih i velikih youtube propovijedi i propovjednika”, kako su željni Božjeg prisustva i mira u tišini noći, u dubini svoga srca i savjesti, kako su željni biti uz Boga o kojem im drugi neće govoriti, nego kojeg su osjetili u samom klanjanju. Da je tu, da je stvaran, da je moćan, da je sama ljubav i pravednost naš Bog.

Zahvaljujemo svima koji su se odazvali i svojim dolaskom svjedočili vjeru u stvarnu prisutnost Isusa u euharistiji. Svim domaćim župljanima, onima koji su došli iz okolnih župa, onima koji su bdjeli, molili krunicu, čitali, pjevali ili jednostavno šutjeli pred Gospodinom, a ponajviše zahvaljujemo Bogu na datoj milosti zajedništva i vjere.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/