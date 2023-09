Duhovna obnova za obitelj

ALADINIĆI – Župa Svih Svetih Aladinići, zajedno sa svojim župnikom don Marinom Krešićem, organizirala je duhovnu obnovu za obitelj i obiteljski dan u župi od 22. do 24. rujna. Duhovnu obnovu pod nazivom “Obitelji, (p)ostani to što jesi”, predvodio je don Ante Vrhovac, ravnatelj KŠC-a Sv. Franjo u Tuzli i koordinator Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije.

Program je započeo u petak u 17,30 sati, pobožnošću svete krunice, te mogućnošću za pristupanje sakramentu svete ispovijedi. Sveto misno slavlje u 18 sati predvodio je don Ante koji je okupljenim vjernicima uputio prigodnu propovijed o obitelji.

Nakon svete Mise don Ante je održao predavanje s nazivom “Stvoreni za sebedarje”. Mnogo korisnoga se moglo čuti i usvojiti. Čovjek nije stvoren za samoću; nije otok za sebe. Ostvarujemo se tek onda kada sebe darujemo drugome. Naš supružnik/ica darovan nam je kao što je Eva darovana Adamu na prvim stranicama Svetoga Pisma.

Subotnji program započeo je u 10 sati don Antinim predavanjem s nazivom “Bez supružnika nema Crkve” (1. dio). Supružnici u braku su na svojemu putu posvećenja, jer su već dionici ljubavi između Krista i Crkve. Kako Krist ljubi Crkvu, tako muž treba ljubiti svoju ženu i žena muža. Gledajući ljubav supružnika jednog prema drugome, trebali bismo vidjeti ljubav Krista prema svojoj zaručnici Crkvi. To je uistinu veliko otajstvo.

Istoga dana od 15 do 16 sati, bila je prilika za duhovni razgovor s voditeljem duhovne obnove svima koji su razgovora bili potrebni.

Drugi dio započetog predavanja “Bez supružnika nema Crkve” (2. dio), nastavljen je u 16 sati u župnoj dvorani gdje su svi prisutni mogli otkriti da je brak poziv na ljubav i život.

Euharistijsko klanjanje započelo je pola sata prije svete Mise kada je svaka obitelj primila osobni blagoslov s Presvetim i na taj način svoju obitelj predala Onomu koji će je najbolje sačuvati od svih pogibelji. I ovu večer mnogi su se pomirili s Gospodinom u sakramentu svete ispovijedi. Don Ante je i na ovoj svetoj Misi propovijedao o obitelji.

Na nedjeljnoj svetoj Misi don Ante je propovijedao o obitelji kao maloj kućnoj Crkvi, te naglasio važnost povezanosti obitelji s euharistijskim oltarom odakle crpe snagu Gospodinova tijela. “Oltar obiteljskog stola” i “oltar bračne postelje” trebaju neprestano biti povezani s euharistijskim oltarom. Duhovna obnova završila je ovom svetom Misom. Zahvaljujemo dobrom Bogu, našem gostu don Anti Vrhovcu i župniku don Marinu što su našoj župnoj zajednici omogućili predivne zajedničke trenutke u kojima smo još više naučili i otkrili što nam valja živjeti. Neka sve naše obitelji prati zagovor Svete Obitelji!

D. Raguž

Izvor: Crkva na kamenu