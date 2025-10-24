BiH

Duhovna priprava i slavlje sv. Luke u Ilićima

24. listopada 2025.

Foto: Andrija Golemac

MOSTAR – Župa sv. Luke u Ilićima svečano je obilježila blagdan svoga nebeskog zaštitnika, sv. Luke evanđelista, nizom duhovnih sadržaja od 15. do 18. listopada 2025. Uoči blagdana, vjernici su se pripremali kroz trodnevnicu koja je započela u srijedu, 15. listopada. Prve večeri misno slavlje u 18 sati predslavio je don Marinko Mlakić, župnik župe Gospe Karmelske iz Pirovca. Drugoga dana, u četvrtak 16. listopada, svetu misu predvodio je fra Josip Serđo Ćavar, župni vikar župe sv. Petra i Pavla u Mostaru. Treće večeri, u petak 17. listopada, misno slavlje predvodio je don Ante Jukić, župnik župe Presvetoga Srca Isusova iz Crnča.
Vrhunac duhovne priprave bilo je svečano misno slavlje na sam blagdan sv. Luke, u subotu 18. listopada, koje je u 18 sati predvodio mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup.
Župnik don Pero Miličević na kraju misnoga slavlja zahvalio je svim svećenicima koji su predvodili misna slavlja tijekom trodnevnice, kao i svim vjernicima koji su se uključili u ovu zajedničku proslavu kroz molitvu i sudjelovanje a biskupu Tomislavu uručili su prigodan dar u ime cijele župne zajednice.
Ovaj duhovni događaj bio je prilika za jačanje vjere i zajedništva među župljanima, ali i podsjetnik na evanđeoske vrijednosti koje je sv. Luka živio i propovijedao.

Izvor: Crkva na kamenu

