BiH

Duhovne vježbe za vjeroučitelje

21. listopada 2025.

MASNA LUKA – U Franjevačkoj kući mira u Masnoj Luci na Blidinju, održane su Duhovne vježbe za vjeroučitelje od petka 17. do nedjelje 19. listopada ove godine. Organizator  ovih Duhovnih  vježbi bio je Katehetski  ured  Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji s Katehetskim uredom Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Sudjelovalo  je sedamnaest  vjeroučitelja iz Splita te dvadeset i četvero vjeroučitelja iz Mostara. Voditelj  duhovnog programa bio je dr. fra Domagoj Runje s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, prof. Svetoga Pisma Staroga  Zavjeta.
Vjeroučitelji su imali prigodu dublje  osluškivati i  razmatrati tematiku vezanu uz “Pjesmu bratu Suncu“, svetog Franje Asiškog. Fra Domagoj  je sudionike najprije uveo u  povijesne  prilike i događaje koji su utjecali na nastanak  navedene  pjesme, čime se pokazuje kako povijesne okolnosti mogu biti poticajne i nadahnuće za velika djela. Pa tako i z nas danas, ako je istražujemo i dobro poznajemo. Nakon tih povijesnih poticaja vezanih uz život i djelo sv. Franje, posebno je snažno odjeknula važnost i potreba propovijedanja Evanđelja svemu stvorenju. To se očitovalo i liku i djelu svetom Franji i njegovim Bogom nadahnutim  stihovima, možemo Gospodina hvaliti u svetog Franje koji je zanosno i radosno pjevao o svemu i svemu stvorenomu: Suncu, zraku, vodi, ognju, Zemlji. Tako smo u liku i djelu sv. Franje mogli otvoriti brojne vidike i steći spoznaje kako je i danas potrebno, poput sv. Franje slaviti Boga u svemu stvorenomu, napose u ljepoti čovjeka kao Božjeg stvorenja, koji je ujedno Božja slika i prilika.
Uz razmatranja,  vjeroučitelji su  sudjelovali u slavljima svete Mise, prigodnoj ispovijedi, klanjanju Presvetom Oltarskom sakramentu, kao i  molitvi  Krunice.
U susretu, molitvi i razmjeni iskustava vjeroučitelja okupljenih iz susjednih područja Dalmacije i Hercegovine očitovala se kršćanska bliskost i zajedništvo koje nas je potaknulo da i dalje ostanemo povezani i da svojim radom i novim žarom prenosimo evanđeosku poruku i da ju svojim životom svjedočimo, poput sv. Franje. Zahvalni smo fra Domagoju na lijepom i poticajnom vođenju Duhovnih vježba, kao i gostoprimstvu domaćina fra Josipa Vlašića  i  fra Marka Galića u Franjevačkoj kući molitve.

Daniela  Raguž, vjeroučiteljica

viber_slika_2025-10-21_11-22-43-768
viber_slika_2025-10-21_11-22-44-159
viber_slika_2025-10-21_11-22-46-588

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

BiH

Održana prva duhovna obnova u organizaciji inicijative „40 dana za život“ Mostar

21. listopada 2025.

MOSTAR – U prepunoj kripti franjevačkog samostana i župe sv. Petra i Pavla u Mostaru sinoć…

Više
Hrvatska

2000 Josipovih štovatelja s biskupom Petrom pri svetom Josipu

20. listopada 2025.

KARLOVAC – Mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup predvodio je misno slavlje u Nacionalnom svetištu sv. Josipa…

Više