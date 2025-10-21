MASNA LUKA – U Franjevačkoj kući mira u Masnoj Luci na Blidinju, održane su Duhovne vježbe za vjeroučitelje od petka 17. do nedjelje 19. listopada ove godine. Organizator ovih Duhovnih vježbi bio je Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji s Katehetskim uredom Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Sudjelovalo je sedamnaest vjeroučitelja iz Splita te dvadeset i četvero vjeroučitelja iz Mostara. Voditelj duhovnog programa bio je dr. fra Domagoj Runje s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, prof. Svetoga Pisma Staroga Zavjeta.

Vjeroučitelji su imali prigodu dublje osluškivati i razmatrati tematiku vezanu uz “Pjesmu bratu Suncu“, svetog Franje Asiškog. Fra Domagoj je sudionike najprije uveo u povijesne prilike i događaje koji su utjecali na nastanak navedene pjesme, čime se pokazuje kako povijesne okolnosti mogu biti poticajne i nadahnuće za velika djela. Pa tako i z nas danas, ako je istražujemo i dobro poznajemo. Nakon tih povijesnih poticaja vezanih uz život i djelo sv. Franje, posebno je snažno odjeknula važnost i potreba propovijedanja Evanđelja svemu stvorenju. To se očitovalo i liku i djelu svetom Franji i njegovim Bogom nadahnutim stihovima, možemo Gospodina hvaliti u svetog Franje koji je zanosno i radosno pjevao o svemu i svemu stvorenomu: Suncu, zraku, vodi, ognju, Zemlji. Tako smo u liku i djelu sv. Franje mogli otvoriti brojne vidike i steći spoznaje kako je i danas potrebno, poput sv. Franje slaviti Boga u svemu stvorenomu, napose u ljepoti čovjeka kao Božjeg stvorenja, koji je ujedno Božja slika i prilika.

Uz razmatranja, vjeroučitelji su sudjelovali u slavljima svete Mise, prigodnoj ispovijedi, klanjanju Presvetom Oltarskom sakramentu, kao i molitvi Krunice.

U susretu, molitvi i razmjeni iskustava vjeroučitelja okupljenih iz susjednih područja Dalmacije i Hercegovine očitovala se kršćanska bliskost i zajedništvo koje nas je potaknulo da i dalje ostanemo povezani i da svojim radom i novim žarom prenosimo evanđeosku poruku i da ju svojim životom svjedočimo, poput sv. Franje. Zahvalni smo fra Domagoju na lijepom i poticajnom vođenju Duhovnih vježba, kao i gostoprimstvu domaćina fra Josipa Vlašića i fra Marka Galića u Franjevačkoj kući molitve.

Daniela Raguž, vjeroučiteljica

Izvor: Crkva na kamenu