Duhovne vježbe za vjeroučitelje

MOSTAR – U organizaciji predstojnika Katehetskog ured hercegovačkih biskupija don Ante Pavlovića, od 6. do 8. listopada ove godine, na duhovnim vježbama u Franjevačkoj kući molitve u Masnoj Luci sudjelovalo je 27 vjeroučitelja laika. Voditelj je bio je fra Josip Vlašić, kapelan Polja i voditelj Franjevačke kuće molitve, a predavanje je bilo na temu “Proročka dimenzija kršćanskog identiteta”.

U izgradnji duhovnoga, moralnoga, kršćanskoga i vjeroučiteljskog identiteta potrebno je, naglasio je fra Josip, ponajprije ući u vlastitu nutrinu, pronaći uporište u Bogu kao smislu svoga postojanja, pobijediti sebe sama i svoj život urediti u skladu s Božjom voljom. Vrijedan putokaz u tome su biblijski proroci koji djeluju u konkretnu vremenu, što se danas odnosi i na cijeli narod Božji koji je pozvan na proroštvo. Voditelj je opisao glavna obilježja proroka kao Božjega čovjeka koji zna slušati, vidjeti i govoriti. Prorok sluša Gospodina i zna slušati drugoga. On je onaj koji vidi Boga prisutnoga u svemu stvorenome, te govori ono što je čuo i vidio. Zato su oni ljudi Duha koji se ne boje pitati ili reći jer sve gledaju iz Božje perspektive. Isus je zrcalo i uzor svih proroka koji u proročkom poslanju ističe važnost nutrine i intimne povezanosti s Bogom, potrebu povlačenja u samoću i molitvu te svjedočenje djelotvorne ljubavi. On sam savršeno ujedinjuje nutrinu i svoje poslanje naviještanja Božjega kraljevstva, svjedoči ljubav sve do vlastitoga križa i smrti te donosi mir, ljubav i spasenje.

Vjeroučitelji su mogli sami vježbati susret s Isusom Kristom i njegovom porukom, doživjeti njegovo milosno djelovanje u vlastitoj nutrini, u povlačenju u osamu i šutnju, u razmatranju biblijskih tekstova i klanjanju pred Presvetim, u osobnoj molitvi i zajedničkoj molitvi krunice. Duhovnom ozračju mira i molitve pridonijela je i rekreativna šetnja na Vidikovac i razmatranje o proročkom pozivu proroka Ilije koji je u lahoru blagoga povjetarca prepoznao i susreo dobroga Boga. Središte duhovnih vježbi bila su svečana euharistijska slavlja u kojima smo blagovali samoga Krista. U tom ozračju vjeroučitelji su mogli doživjeti i iskusiti darove i plodove Duha Svetoga s kojima su pošli u svoju osobnu, obiteljsku i školsku svakodnevicu da bi ih posvjedočili na mjestu svoga poslanja i djelovanja.

D. Raguž

Izvor: Crkva na kamenu