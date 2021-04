Euharistijski četvrtak na Buni

BUNA – Na blagdan blaženoga Alojzija Stepinca najavili smo kako bi nam velika radost bila kada bismo poput bl. Alojzija Stepinca, koji je za vrijeme Drugoga svjetskog rata prvi predvodio euharistijsko klanjanje u zagrebačkoj kapeli Corpus Domini kao zadovoljštinu za grijehe i oslobođenje od ratnoga i drugih zala da i mi na Buni kroz euharistijska klanjanja i misne žrtve molimo Boga da nam udijeli potrebne milosti i oslobodi nas zla i pandemija. Tada je predloženo kolegama mostarskoga dekanata i susjednim župnicima da to bude 8 četvrtaka od Uskrsa do svetkovine Tijelova. Jedna župa – jedan četvrtak: klanjanje i sveta Misa. Svećenici su lijepo prihvatili ovaj prijedlog i počeli smo s euharistijskim četvrtcima od Uskrsa do Tijelova. Prvi četvrtak pripao je župi sv. Ivana iz Mostara.

Župni vikar don Ilija Petković, Mlađi, na poziv župnika don Nikole, došao je s nekolicinom mladih pjevača i svirača na prvi poslijeuskrsni četvrtak. Taj poslijeuskrsni tjedan u svim župama je frekventan i zbog toga don Iliji posebno zahvaljujemo što je našao vremena i lijepo animirao klanjanje na temu Zajedništvo po krštenju.

Don Ilijinu meditaciju donosimo u cijelosti:

Pjesma: Glori, glori Aleluja

S dubokim poštovanjem klanjamo ti se Uskrsli Isuse na oltaru izloženi u presvetoj hostiji. Hvala Ti na ovom milosnom daru boravka s Tobom. Okupili smo se ovdje jer nam je drago prijateljevati s Tobom, našim Spasiteljem i Otkupiteljem. Znamo da si Ti naš najbolji prijatelj i suputnik na životnom putu. Ti nas uvijek u potpunosti razumiješ i želiš nam pomoći. “Bez Tebe bili bismo bijedni, preslabi” kako pjesma kaže. Stoga Ti se cijelim bićem predajemo na početku ovog molitvenog susreta. Dođi u naše srce, dušu. Očisti nas svojim Božanskim milosrđem, odagnaj od nas svo zlo i za život nam snage daj!

Pjesma: U tvojim rukama

Isuse, nakon svoga uskrsnuća rekao si apostolima: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!” (Mt 28,18-20).

Isuse, imamo milost i čast biti i zvati se tvojim učenicima. Bog Otac nam daje Tebe Isuse, a Ti nam daješ Duha Svetoga koji nas vodi, ljubi i pazi. Duha Svetoga prima svaki vjernik po krštenju i time postaje članom Svete Crkve, po kojoj ima dužnost i sreću biti Tvoj učenik i sljedbenik. Od samih početaka Crkvi su prilazili različiti ljudi, različitih narodnosti i boje kože. Prvi kršteni su bili Židovi, Grci, Arapi, Afrikanci i svi su živjeli u zajedništvu po Isusu Kristu. I mi smo kršteni u ime Boga Oca, Sina Isusa Krista i Svetoga Duha. Na krštenju nas je svećenik polio vodom koja je znak čišćenja i uranjanja u Tebe – Isuse. Krštenjem smo postali apsolutno Tvoji i dio smo velike zajednice – Crkve. Biti kršten znači prihvatiti Isusov i Crkveni nauk – obdržavati tj. čuvati Božje zapovijedi i živjeti u jednom velikom zajedništvu u kojem smo svi braća i sestre. Kako je to divno – Isus nas sve povezuje u jednu obitelj u kojoj smo svi jednaki. Bez obzira na naše ograničenosti i slabosti ova trajna obitelj tj. Crkva nas voli i prihvaća. Kako je lijepo biti uvijek prihvaćen. Isus Krist nas stoga poziva da rastemo u zajedništvu, vjeri, molitvi i svetoj misi. Poziva sve vjernike svoje Crkve, bilo koje boje kože i narodnosti, da žive zajedno u ljubavi kao što i On sam nas voli.

Pjesma: Kako divno ime

Kriste, svojom smrću i uskrsnućem dao si nam trajnu zapovijed da Te slijedimo. Po krštenju mi trebamo biti svjedoci Tvoje slave i naviještati Te svim ljudima. Možda nam je ponekad teško svjedočiti i naviještati Isusa svojim življenjem?! Možda ga i mi poput Petra zatajimo svojim ponašanjem, grijesima? Lako ga odbacimo radi nečega ili nekoga? Oprosti nam Isuse kad nismo bili Tvoji pravi učenici, sljedbenici; kad smo narušavali sklad zajedništva na koje smo po krštenju pozvani.

Isus Krist apostola Petra bira da bude prvi među učenicima i njemu je ostavljeno vodstvo Crkve, tako i danas njegov nasljednik papa Franjo vodi Crkvu, a mi smo tu da slijedimo Kristov put dok ponovno ne dođe On, Kralj kraljeva. Tada ćemo, nadamo se, svi uskrsnuti na vječnu radost i sjediniti se u zajedništvu s proslavljenom Crkvom na nebu.

Isuse, budi uz nas kroz “ovu dolinu suza” da ostanemo ono što smo po krštenju postali – Tvoja djeca – koja slušaju i vrše tvoje zapovijedi u zajedništvu s cijelom Crkvom. Amen!

Divnoj dakle…

Pjesma: Kralj Kraljeva

