Euharistijskim slavljem u sarajevskoj katedrali otvorena 20. nacionalna završnica Katoličke malonogometne lige

SARAJEVO – Svečanim euharistijskim slavljem u katedrali Srca Isusova u Sarajevu u petak 5. lipnja otvorena je 20. nacionalna završnica Katoličke malonogometne lige (KMNL) koja se ove godine održava u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Održavanje završnice prethodno je dogovoreno na sastanku Organizacijskog odbora održanom 9. travnja u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu. Tada je potvrđeno kako će se završni susreti održati od 5. do 7. lipnja u Kreševu i Visokom te da će natjecanje započeti upravo misnim slavljem u sarajevskoj prvostolnici.

Misno slavlje u večernjim satima u petak, 5. lipnja, predslavio je vrhbosanski nadbiskup metropolit mons. Tomo Vukšić uz koncelebraciju 15-ak svećenika među kojima su bili: ravnatelj Nadbiskupijskog centra za mlade “Ivan Pavao II.” vlč. Šimo Maršić te skupina svećenika koji su na studiju u Rimu, a u BiH su došli na hodočašće sa svojim kolegom s vlč. Vedranom Ćosićem.

Nadbiskup Vukšić je na početku propovijedi pozdravio sve sudionike završnih natjecanja te izrazio radost što je Vrhbosanska nadbiskupija domaćin jubilarnoga dvadesetog izdanja natjecanja.

„Katolička malonogometna liga jedan je od dugovječnijih i uspješnijih pastoralnih i sportskih projekata Crkve među mladima na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine“, istaknuo je nadbiskup Vukšić podsjetivši da liga nije samo sportsko natjecanje nego i važan pastoralni projekt kojim Crkva želi biti prisutna u životu mladih.

Govoreći o poslanju Crkve i ulozi mladih vjernika naglasio je kako su kršćani pozvani živjeti i svjedočiti evanđeoske vrijednosti u svim okolnostima života, pa tako i u sportu. U tom je kontekstu istaknuo da sudionici Katoličke malonogometne lige kroz sport promiču kršćanske vrijednosti među kojima je posebno izdvojio zajedništvo, međusobno poštovanje, odgovornost jednih za druge te sklapanje novih prijateljstava.

Nadbiskup je podsjetio kako posebnost Katoličke malonogometne lige leži u činjenici da njezini sudionici nisu okupljeni samo radi natjecanja nego i radi duhovne izgradnje, upoznavanja i stvaranja trajnih prijateljstava među mladima iz različitih župa i biskupija. Naglasio je da su sudionici ujedno aktivni članovi svojih župnih zajednica te da na natjecanjima predstavljaju svoje župe i mjesne Crkve.

Posebno je istaknuo kako se u ligi njeguje zdrav sportski duh i fair play dok „nisu prihvatljiva neprimjerena ponašanja, grubosti i psovke“, a svaka utakmica započinje zajedničkom molitvom.

Osvrnuvši se na značenje euharistijskog slavlja kojim je otvorena završnica nadbiskup je rekao kako se početak i završetak svake natjecateljske sezone obilježavaju upravo misom koja okuplja natjecatelje, voditelje i organizatore. Dodao je da su se sudionici okupili kako bi zahvalili Bogu za primljene talente te za želju da ih koriste na ispravan način u službi kršćanskih vrjednota.

Budući da su na završnicu stigli pobjednici biskupijskih i nadbiskupijskih natjecanja mons. Vukšić im je čestitao na dosadašnjim uspjesima istaknuvši da je „svatko od vas već pobjednik i da je najbolji već prije početka ovoga natjecanja“.

Govoreći o organizaciji završnice zahvalio je Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih, župama domaćinima, volonterima, dobročiniteljima i svim suradnicima koji sudjeluju u pripremi natjecanja. Pozdravio je i ekipe koje predstavljaju svoje župe i biskupije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Istaknuo je kako ovogodišnja završnica okuplja više od stotinu mladih natjecatelja, njihove voditelje i brojne volontere te predstavlja jedan od značajnijih susreta mladih katolika u 2026. godini.

„Nacionalna završnica je još jedna prilika za svjedočenje vjere kroz sport, prigoda za jačanje zajedništva među mladima i za promicanje vrijednosti koje Crkva želi prenositi novim generacijama i očitovanje je i konkretan primjer plodne suradnje“, poručio je nadbiskup.

Na kraju propovijedi osvrnuo se na važnost trenera u životu sportaša istaknuvši njihovu odgojnu ulogu u otkrivanju i razvijanju talenata mladih ljudi. Sudionicima je preporučio da slušaju mudre savjete svojih odgojitelja i trenera, budu zahvalni Bogu za darove koje su primili te da u uspjehu ostanu ponizni.

Zaključujući propovijed podsjetio je kako je „Krist Gospodin, svojim naukom i primjerom, jednako trener svih trenera i svih vas koje oni vježbaju“, nakon čega je izmolio molitvu zazivajući Božji blagoslov na natjecatelje, njihove voditelje i sve sudionike ovogodišnje završnice.

Liturgijsko pjevanje predvodili su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa pod ravnanjem rektora vlč. Ivana Rake.

Na kraju je pastoralni suradnik u NCM-u vlč. Anton Mislav Botica izrekao riječi zahvale nadbiskupu i sudionicima te sve pozvao ne domjenak u Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu.

Natjecateljski dio programa 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige bit će 6. i 7. lipnja u Kreševu i Visokom. Utakmice po skupinama igrat će se u subotu od 10 do 17 sati, a polufinalni dvoboji bit će u nedjelju u 11 i 30 te 12 i 30 sati. Veliko finale zakazano je za 16 sati u Kreševu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA