Franjevački bogoslovi primili službu lektora i akolite

ZAGREB – U kapelici samostana hercegovačkih franjevaca u Zagrebu, u subotu 11. listopada 2025., tijekom misnog slavlja koje je predvodio provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije fra Jozo Grbeš, bogoslovi prve i druge godine primili su službe lektora (čitača) i akolita (poslužitelj kod oltara). U službu lektora uvedeni su fra Andrija Šego, fra Bože Tolo, fra Ivan Vasilj, fra Josip Hajdaraj, fra Marko Lasić, fra Mate Tadić, fra Petar Zrinušić, fra Renato Prusina i fra Tomislav Barać, dok su službu akolita primili fra Dragan Marija Čabraja, fra Joel Sirovina, fra Mario Širić i fra Zoran Tomić. Ove svete službe korak su prema đakonskom i svećeničkom ređenju te ih je dužan primiti svatko tko se priprema za sveti red prezbiterata.

Izvor: Crkva na kamenu/https://franjevci.info/