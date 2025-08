Gabela proslavila sv. Stjepana Prvomučenika

GABELA – Župna zajednica sv. Stjepana Prvomučenika u Gabeli svečano je od 31. srpnja do 2. kolovoza 2025. proslavila trodnevnicu svome nebeskom zaštitniku, pripremajući se za glavno slavlje koje je uslijedilo na sam blagdan.

Tijekom trodnevnice vjernici su se okupljali na molitvu, svetu ispovijed i svete Mise koje su predvodili trojica svećenika uz poticajne i snažne propovijedi. Prvoga dana, u četvrtak 31. srpnja, svetu Misu predvodio je fra Valentin Vukoja, vrsni pučki propovjednik. U propovijedi na temu „Ja sam živi član Kristove Crkve i aktivni član svoje župe“ potaknuo je vjernike da život vjere ne ostane samo na riječima, nego da se očituje kroz konkretnu pripadnost i služenje u župnoj zajednici.

Drugoga dana, u petak 1. kolovoza, euharistijsko slavlje predvodio je fra Svetozar Kraljević, duhovnik iz mostarske bolnice. Tema njegove propovijedi bila je „Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce“ (Ps 90,12), kojom je pozvao na dublje razmišljanje o prolaznosti života i mudrosti prihvaćanja starosti i bolesti kao dijela Božjeg plana.

Završnog dana trodnevnice, u subotu 2. kolovoza, misno slavlje predvodio je fra Ante (Mića) Stojić, poznat kao pjesnik, povjesničar i postulator kauze hercegovačkih franjevačkih mučenika. Njegova nadahnuta propovijed na temu „Snaga mučeništva u našem hrvatskom narodu“ podsjetila je vjernike da je hrvatska povijest ispisana ne samo riječima, nego i krvlju mučenika, što nas obvezuje na zahvalnost, vjernost i ponos.

U sve dane trodnevnice bila je omogućena sveta ispovijed, a članovi Župnog pastoralnog vijeća stajali su na raspolaganju za sve pastoralne potrebe. Župnik don Vinko Puljić posebno je zahvalio don Ivi Šutalu, koji već treću godinu zaredom vodi duhovnu pripravu uz blagdan sv. Joakima i Ane, kao i svim svećenicima koji su predvodili trodnevnicu.

Središnje misno slavlje na sam blagdan sv. Stjepana Prvomučenika predvodio je don Nikola Menalo, generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. U koncelebraciji su sudjelovali župnik don Vinko, susjedni župnik iz Gabele Polja don Bernard Marijanović te dugogodišnji bivši župnik don Ante Đerek.

U svojoj propovijedi don Nikola je istaknuo važnost poznavanja vlastite povijesti, osobito u mjestima poput Gabele, gdje je prošlost duboko prožeta vjerom i žrtvom. Kroz lik svetog Stjepana, Prvomučenika, posvijestio je kako kršćanska vjera nije vezana uza zidine i obrede, nego uz hrabrost srca koje traži Boga i živi po savjesti. „Osim što trebamo upoznavati mjesto ili zavičaj kroz svjetovnu povijest danas smo ovdje jer pred sobom imamo jednu životnu povijesnu lekciju koja je ispričana 33. godine nakon Krista. Ta povijesna priča nebeskoga zaštitnika ove drevne župe, koja će za 8 godina proslaviti 2000 godina od smrti svoga zaštitnika, priča je koja će uvijek biti aktualna i to do vječnosti“, kazao je don Nikola.

Prisjećajući se biblijskih likova Abrahama, Josipa i Mojsija, pokazao je kako su pravi vjernici oni koji napuštaju sigurnost radi Božjeg poziva. Stjepanova riječ, snažna i proročka, naišla je na otpor, ali njegovo mučeništvo postaje sjeme novih obraćenja – među kojima i obraćenje Savla u svetoga Pavla. Augustin kaže: “Crkva je dobila Pavla po Stjepanovoj molitvi”. Pavao koliko god je pokušavao zaboraviti način na koji je Stjepan umro nije uspijevao. Tako je krv mučenika, već zarana, postala sjeme Crkve.

Na kraju misnoga slavlja župnik don Vinko zahvalio je svim vjernicima, volonterima i suradnicima koji su pomogli u organizaciji proslave, kao i svećenicima koji su uveličali slavlja. Posebnu zahvalu uputio je don Nikoli Menalu, koji ove godine slavi 50. rođendan i 25 godina svećeništva, te mu u znak zahvalnosti uručio dar od ove župe i njezinih župljana.

Blagdan sv. Stjepana Prvomučenika i ove je godine u Gabeli bio snažno duhovno iskustvo zajedništva, vjere i zahvalnosti Bogu za milost svetaca i mučenika koji i danas nadahnjuju naš narod.

Izvor: Crkva na kamenu