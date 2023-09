Ispovijed i blagoslov djece

DOMANOVIĆI – U subotu, 23. rujna 2023., na blagdan sv. Padre Pia, u župi sv. Josipa Radnika na Domanovićima upravitelj župe don Tomislav Rajič organizirao je susret za djecu od 4. do 9. razreda osnovne škole. Djeca su imala priliku za svetu ispovijed, zatim su se upisivali na vjeronauk i za ministrante a nakon svete Mise i blagoslova na početku školske godine nastavljeno je druženje u dvorištu crkve kao i roštiljada.

Na ovaj lijepi susret odazvalo se oko 120 djece koja su svojim anđeoskim glasom slavila Boga, molila ga za blagoslov njihovih obitelji i njih samih, te zahvaljivala Bogu na svim darovima. Također, na ovom susretu sudjelovalo je nekoliko učiteljica i nastavnica koji uče našu djecu, te radosno podržali jedan ovakav događaj. Djeca su ih rado pozdravila, a mi se od srca zahvaljujemo na dolasku i na svakom trudu i izdvojenom vremenu. Vijeće HKM upisalo je djecu na vjeronauk i ministrante. Don Tomislav je ovu svetu Misu slavio za svu djecu ove župe kao i za svu djecu svijeta, za njihove obitelji, učitelje i nastavnike i sve one koji ih odgajaju da ih uče biti ljudi, kršćani i katolici. Na svetoj Misi pjevao je zbor mladih i svojim skladnim pjevanjem uzveličao ovo sveto slavlje. Nakon svete Mise imali su roštiljadu za djecu koju su pripremili vrijedni župljani.

Neka dobri Bog blagoslovi ovakve susrete i neka nam ovakvi susreti daju nadu da nas Bog nije zaboravio. Neka nam svaka molitva izgovorena na ovom susretu bude uslišana, a vjerujem da hoće jer Bog dobro čuje dječju molitvu, iskrenu i od srca. Neka svako dijete i svaku obitelj i sve one koji djecu odgajaju čuva i svakim dobrim darom podari naš dobri Bog.

