Izabrana nova uprava Sarajevske provincije sestara Služavki Maloga Isusa

Sarajevska provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije, sestara Služavki Maloga Isusa, koja od 7. lipnja 2026. slavi svoj XVIII. redoviti provincijski kapitul u „Kući Navještenja“ na Gromiljaku, u srijedu 10. lipnja izabrala je novu upravu Provincije.

Za provincijsku glavaricu izabrana je s. M. Kristina Adžamić. Za prvu savjetnicu i zamjenicu provincijske glavarice izabrana je s. M. Ana Marija Kesten dok su za ostale članice provincijske uprave izabrane: s. M. Ljilja Marinčić kao druga, s. M. Blaženka Lešić kao treća te s. M. Pia Pilić kao četvrta savjetnica.

„Novoizabranoj Provincijskoj upravi čestitamo i molimo vodstvo Duha Svetoga!“, ističu susestre iz Provincije.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA