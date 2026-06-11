BiH

Izabrana nova uprava Sarajevske provincije sestara Služavki Maloga Isusa

11. lipnja 2026.

Foto: KTA

Sarajevska provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije, sestara Služavki Maloga Isusa, koja od 7. lipnja 2026. slavi svoj XVIII. redoviti provincijski kapitul u „Kući Navještenja“ na Gromiljaku, u srijedu 10. lipnja izabrala je novu upravu Provincije.
Za provincijsku glavaricu izabrana je s. M. Kristina Adžamić. Za prvu savjetnicu i zamjenicu provincijske glavarice izabrana je s. M. Ana Marija Kesten dok su za ostale članice provincijske uprave izabrane: s. M. Ljilja Marinčić kao druga, s. M. Blaženka Lešić kao treća te s. M. Pia Pilić kao četvrta savjetnica.
„Novoizabranoj Provincijskoj upravi čestitamo i molimo vodstvo Duha Svetoga!“, ističu susestre iz Provincije.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

Povezane vijesti i objave

Blagdani svetih i blaženih

Barnaba s Cipra

11. lipnja 2026.

Svetom Barnabi pravo je ime Josip, a aposto­li ga nazvaše Barnabom – što znači u prvom…

Više
BiH

Posjet hodočasnika iz župe Davor u Slavoniji

10. lipnja 2026.

GORICA-STRUGE – U subotu, 6. lipnja 2026., župa Gorica-Struge imala je posebnu radost ugostiti drage prijatelje…

Više