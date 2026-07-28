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IZJAVA BISKUPA PETRA PALIĆA POVODOM OSKVRNUĆA SVETIH MJESTA U MEĐUGORJU

28. srpnja 2026.

Foto: https://biskupija-mostar.ba/

Izjavu biskupa Petra prenosimo u cijelosti:

S dubokom žalošću primio sam vijest o oskvrnuću svetih mjesta u Međugorju. Takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar; oni ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćenje i utjehu.
Svako oskvrnuće svetinje ujedno je poziv nama kršćanima da se zapitamo koliko su naša vlastita srca otvorena Bogu. Povijest Crkve pokazuje da je bilo razdoblja kada su se rušili hramovi i spaljivale crkve, ali ono što nitko nije mogao uništiti bila je vjera naroda koja je uvijek iznova pronalazila snagu u Kristu. Svetinje se mogu obnoviti ljudskim rukama, ali je još važnije da se obnavljaju ljudska srca.
Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje i koja Crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve. Tamo gdje čovjek dolazi iskreno tražiti Boga, drugi je pozvan poštovati njegovu savjest i njegovo pravo na molitvu.
Zato pozivam sve vjernike da ne odgovaraju ogorčenošću ni osudama, nego onim što je oduvijek bilo najjače oružje Crkve: molitvom, postom, praštanjem, pouzdanjem u Božju providnost i vlastitim obraćenjem života. Ne dopustimo da nas zlo zarazi vlastitom logikom. Sveti Pavao podsjeća: „Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo“ (Rim 12,21).
Molim Gospodina da prosvijetli srca onih koji su počinili ovo nedjelo, da im udijeli milost obraćenja, a svima nama dar razboritosti, mira i ustrajnosti u dobru. Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista.
U ovim trenutcima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
Krist je pobijedio svijet, a njegova ljubav ostaje snažnija od svakoga nasilja.

✠ Petar Palić,
mostarsko-duvanjski biskup
apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/

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