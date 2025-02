Jubilej bolesnika i starijih osoba

MOSTAR – Jubilejski susret bolesnika i starijih osoba u ovoj Jubilejskoj godini organiziran je u crkvi Dobroga Pastira, župa sv. Marka i sv. Luke, Cim-Ilići, u četvrtak, 6. veljače 2025. s početkom u 16,30 sati. Na ovaj su susret bili pozvani svi vjernici koji žive svoju „jesen života“, ali ne samo oni, nego i svi kojima bi sadržaj ovoga Susreta pridonio u borbi s bolešću. Na početku susreta sve prisutne pozdravio je župnik ove župe don Pero Miličević izrazivši dobrodošlicu osobito starima, nemoćnima i bolesnima koji su se okupili na ovome susretu. Riječi pozdrava izrekao je i generalni vikar don Nikola Menalo istaknuvši kako nas Isusova Riječ – Evanđelje okuplja u crkvi kao hodočasnike nade kako bismo to evanđeosko sjeme znali kroza život nositi. Ovo je prilika da zahvalimo svima onima starijima i bolesnima koji su nama podarili to sjeme vjere i sjetimo ih se danas ovdje u našim molitvama. Pomolit ćemo se za sve one koji skrbe o bolesnima, o nemoćnima, onima koji su u bolnicama, koji su u domovima, koji su na posteljama, za sve djelatnike u zdravstvu a posebno za bolesne i nemoćne koji su potrebni naših molitava, kazao je don Nikola.

Uslijedilo je predavanje fra Svetozara Kraljevića, bolničkoga kapelana u Mostaru koji je naglasio kako je Katolička Crkva kroz povijest obilovala velikom brigom za bolesne, počevši od našega Gospodina Isusa Krista pa sve do današnjega Svetoga Oca pape Franje. Zanimljivo je da je u krilu Katoličke Crkve nastala i ova kultura bolnica koje danas imamo, nastale su iz evanđeoskoga razmišljanja Katoličke Crkve, ljudi, kršćana i to je naš beskrajno značajan doprinos kulturi brige za bolesne i stare.

Fra Svetozar je kroz primjer svećenika oca Daimena de Vestera ispričao zanimljivu priču o bolesti i životu. Godine 1884. dobri svećenik otac Daimen u velikom centru za oboljele od gube na otoku Molokai, kod Havaja, ugrijao je vodu i prao umorne noge. Slučajno, dogodilo se, voda je bila prevruća. Od vruće vode po njegovim nogama skočili su plikovi, ali on nije osjećao bol. Tada je shvatio da je i on obolio od gube. Dobri čovjek Damien, kojega su nazvali mučenik ljubavi, čovjek koji se brinuo za gubavce, od tada sam postaje jedan od njih. Ljubav je htjela da i on kao i Krist Gospodin postane sličan onima koje ljubi i kojima služi. S bolešću počinju njegovi slavni dani služenja bolesnicima. S bolešću čovjek postaje moćan Kristovom snagom, snagom Kristova križa. Riječi koje dolaze s križa starosti, s križa bolesti i nemoći pune su svetosti i mudrosti. Kada dolaze s križa, imaju posebnu snagu. Ljudi ih slušaju i pamte.

Sveto je to vrijeme kad smo stari i bolesni. To je posebno izabrano, posvećeno, sveto, blagoslovljeno vrijeme. To je vrijeme kada je čovjek imenom pozvan i izabran približiti se Kristu Gospodinu, kazao je fra Svetozar.

U drugom dijelu susreta bila je prilika za ispovijed svima okupljenima a nakon toga je uslijedila krunica i sveta Misa. Euharistijsko slavlje predvodio je mjesni biskup mons. Petar Palić. U homiliji koju je izrekao u prigodi ovoga Jubileja bolesnika i starijih osoba biskup Petar naglasio je kako nas Isus nikada ne ostavlja same u boli, krhkosti i slabosti. Ponekad kad osjetimo težinu patnje, boli i usamljenosti kažemo da nas je Gospodin napustio i ne čini ništa za nas, ali nije tako! Isus je uvijek s nama, i osobito je s nama kad smo slabi, kad pati naše tijelo i kad nam duh pati. On dopire do nas i njegova nas ljubav prati. I upravo to Isus Krist želi učiniti ovoga trenutka po svojoj Riječi koju smo čuli i snagom sakramenata koje slavimo, snagom sakramenta pomirenja, Euharistije, i za vas koji ćete primiti snagom sakramenta bolesničkoga pomazanja, kazao je biskup Petar.

Na kraju propovijedi istaknuo je kako se vjernik u bolesti i u patnji ne predaje, nego on iz dana u dan i u tim trenutcima otkriva kako je u trpljenju skrivena posebna snaga koja nas iznutra približava Kristu i kako je u trpljenju skrivena neka posebna milost.

Nakon euharistijskoga slavlja bila je prilika i za primanje bolesničkoga pomazanja.

Izvor: Crkva na kamenu