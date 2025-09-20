Jubilej dječjih zborova u Međugorju

MEĐUGORJE – U subotu, 20. rujna 2025., Međugorje je postalo središte pjesme, radosti i vjere najmlađih. Održan je Jubilej dječjih zborova, koji je okupio pjevače iz župa: Potoci, Gradina, Široki Brijeg, Ledinac, Domanovići, Međugorje, Gabela, Kruševo te svih gradskih župa iz Mostara i to Katedrala, sv. Ivan, sv. Matej, sv. Toma, sv. Marko i Luka, sv. Petar i Pavao.

Susret je započeo prigodom za svetu ispovijed, pružajući djeci priliku da se pripreme za zajedničko slavlje. Vrhunac dana bilo je euharistijsko slavlje u crkvi sv. Jakova, koje je predvodio mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski. S njim su koncelebrirali don Nikola Menalo, generalni vikar, fra Zvonimir Pavičić, međugorski župnik, don Antonio Zirdum, kancelar i tajnik, te drugi svećenici.

Na početku mise, fra Zvonimir je pozdravio okupljene, osobito djecu, njihove roditelje, voditelje i voditeljice zborova, zahvalivši im što su svojim dolaskom uveličali ovaj poseban jubilej.

U svojoj homiliji, biskup Petar Palić djeci je približio prispodobu o sijaču, usporedivši njihove glasove sa sjemenom Božje riječi koje se širi svijetom kroz pjesmu. „Kad pjevate u svojim zborovima, vi ne izvodite samo glazbu, vi naviještate Radosnu vijest“, istaknuo je biskup.

Podsjetio ih je da Božja riječ ne donosi plod u svakom srcu, jer postoje različite „vrste tla“: tvrdo, kamenito, obraslo trnjem… ali i dobro tlo koje prima Riječ, čuva je i donosi stostruki rod. „Svaki put kad slušate s pažnjom, kad pitate ono što ne razumijete, kad svojim ponašanjem pokazujete ljubav i dobrotu, tada ste poput dobre zemlje“, poručio je biskup, potaknuvši djecu da otvore svoja srca za Isusa i da Njegovu riječ ponesu u svoje domove, škole, zborove i igre.

„Vaša pjesma nije samo melodija, ona je molitva. Vi ste mali misionari, jer preko vaših glasova Bog sije sjeme vjere“ kazao je biskup Palić, pozvavši djecu da uvijek budu radosni svjedoci Evanđelja.

Liturgijsko slavlje glazbeno je animirao dječji zbor “Golubići mira” iz Međugorja, pod vodstvom s. Irene Azinović, koji je svojom pjesmom stvorio ozračje molitve i svečanosti.

Na kraju svete mise, okupljenima se obratio i don Nikola Menalo, generalni vikar, uputivši iskrene riječi zahvale župniku fra Zvonimiru i svima koji su na bilo koji način doprinijeli ostvarenju ovog radosnog susreta.

Nakon svete mise, slavlje se nastavilo u dvorani sv. Ivana Pavla II., gdje su dječji zborovi izveli po jednu skladbu, svaki na svoj jedinstven način svjedočeći vjeru kroz glazbu. Na kraju programa uslijedilo je zajedničko fotografiranje svih sudionika, koje će ostati kao draga uspomena na dan ispunjen pjesmom, molitvom i dječjom radošću.

Završetak Jubileja dječjih zborova ostavio je svima u srcu poruku nade da Crkva živi i raste kroz najmlađe koji svojim pjesmama naviještaju Božju ljubav, a njihovi čisti glasovi i otvorena srca podsjećaju nas da je vjera dar koji se najbolje dijeli radošću, osmijehom i pjesmom.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/