„Ostati čovjek u službi zakona, vjernik u suočenju s nepravdom“

MOSTAR – U subotu, 27. rujna 2025., u okviru programa Jubilarne 2025. godine, u Biskupijskom centru u Mostaru održan je Jubilejski susret policajaca i policijskih djelatnika, organiziran u duhu zahvalnosti, zajedništva i duhovne obnove. Susretu su nazočili pripadnici policijskih struktura iz Hercegovačko-neretvanske, Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije.

Na susretu su, uz policijske djelatnike, bili nazočni predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, predsjednik Vlade Zapadnohercegovačke županije Predrag Čović, ministar Unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Mario Marić, ministar unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Mario Lovrić i drugi policijski dužnosnici.

Skup je započeo pozdravnim govorom don Nikole Menala, generalnog vikara Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, koji je izrazio zahvalnost policijskim službenicima za njihovo nesebično služenje zajednici. U svom kratkom uvodu predstavio je obje biskupije te objasnio duhovnu pozadinu ovog susreta u kontekstu Jubilarne godine milosti, koju je proglasio papa Franjo.

Biskup Palić: Policijska služba traži i duhovnu snagu

Biskup Petar Palić je u svom obraćanju policajcima uputio poruku ohrabrenja, zahvale i duhovne podrške. U govoru ispunjenom razumijevanjem i duhovnim poticajem, biskup je naglasio kako policijska služba nije tek profesija, nego poziv, zahtjevan, izložen, ali duboko plemenit. Istaknuo je težinu njihove svakodnevice, suočavanja s nepravdom, nesigurnošću, ponekad i nerazumijevanjem društva, ali i nužnost da, unatoč svemu, ostanu ljudi od savjesti, molitve i nutarnje ravnoteže.

„Vi ste oni koji svakodnevno stojite između zakona i kaosa, između sigurnosti i prijetnje. U takvim okolnostima nije dovoljno imati samo profesionalnu spremnost, potrebna je i duhovna snaga, savjest i unutarnji mir“, istaknuo je biskup.



Dodao je kako vjera nije privatna stvar, nego snaga koja osnažuje savjest, prosvjetljuje razum i pomaže nositi teškoće. Pozvao je okupljene da ne zaborave duhovne izvore koji su im na raspolaganju: molitvu, sakramente, Božju riječ i to ne kao dodatak životu, nego kao njegov temelj.

U svjetlu Jubileja, biskup je naglasio kako ova posebna godina u Crkvi nije tek formalnost, već poziv na duboku osobnu i društvenu obnovu.

Biskup Palić je iskreno progovorio o konkretnim izazovima s kojima se policijski djelatnici svakodnevno suočavaju: manjak kadra, tehnička opremljenost, izloženost stresu i rizicima, pritisci unutar sustava, manjak psihološke i duhovne podrške, ali i nedostatak društvenog priznanja i zahvalnosti.

U tom kontekstu, pozvao je sve okupljene da ne posustaju i ne gube iz vida vrijednosti koje ih mogu uzdići iznad poteškoća. Posebno je istaknuo pet ključnih kršćanskih i profesionalnih vrijednosti koje policijska služba traži, a koje vjera može produbiti:

pravednost, koja traži istinu s poštovanjem prema svakom čovjeku; hrabrost, ne samo fizička, nego i moralna, da ostanu vjerni istini; autoritet, koji nije sredstvo moći, nego služenja i odgovornosti; disciplina, kao dosljednost u djelovanju i vjernost savjesti, čak i kada nitko ne gleda i istina, koja je temelj svakog povjerenja, zakona i društvenog poretka.

„Istina nije samo pravna kategorija. Za kršćanina, istina ima lice, lice Isusa Krista, koji kaže: ‘Ja sam Put, Istina i Život’. Bez istine nema pravde, bez pravde nema mira, bez mira nema ni sigurnosti.“

Biskup je naglasio i da se u svakom čovjeku, pa i prekršitelju zakona, mora prepoznati osoba stvorena na sliku Božju, dostojna poštovanja, što zahtijeva duboku vjeru i nutarnju stabilnost.

Na kraju, policijskim je djelatnicima čestitao blagdan njihovog zaštitnika svetog Mihovila arkanđela, simbola hrabrosti, duhovne borbe i Božje pravde, te ih ohrabrio da u njegovom zagovoru i dalje crpe snagu za svoju svakodnevnu službu.

Prof. dr. don Marko Trogrlić: Policajac kao „čovjek između zakona i čovjeka“

U drugom dijelu susreta, predavanje je održao prof. dr. don Marko Trogrlić, svećenik i policijski kapelan Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, na temu: „Služiti istini, braniti dostojanstvo čovjeka“.

Predavanje je bilo prožeto duhovnim, antropološkim i profesionalnim naglascima, usmjerenima na oblikovanje kršćanskog pogleda na čovjeka i smisao policijskog poslanja u današnjem društvu.

Na početku predavanja, prof. Trogrlić je podijelio osobnu refleksiju nad samim naslovom predavanja. Na simboličan način, naslov je najprije upisao u sustav umjetne inteligencije, koji je vratio odgovor o etičkom i univerzalnom značenju gesla. No, kako je istaknuo, kršćanski pogled ide dublje: ne zaustavlja se samo na ljudskoj razini, već otvara prostor nadnaravnom i milosnom. Temelj kršćanske antropologije, kako je naglasio, počiva na istini da je čovjek stvoren na sliku Božju, sposoban za zajedništvo s Bogom i pozvan da u Kristu otkrije svoje potpuno dostojanstvo.

Kao središnji dio promišljanja, izložena je meditacija nad evanđeoskim odlomkom o rimskom satniku iz Lukina Evanđelja (Lk 7, 1–10), koji u svojem djelovanju otkriva visoku razinu vjere, poniznosti i brige za druge. Taj rimski časnik pokazuje tri ključna odnosa: brižnost prema sluzi, poštovanje i suradnju sa židovskim starješinama, te duboku vjeru i poniznost u susretu s Isusom.

„Satnik je primjer vrhunskog profesionalca koji je istodobno sposoban za duboke i kvalitetne ljudske odnose. On poznaje autoritet, ali još više poštuje autoritet Onoga koji je iznad svega, Isusa Krista“, istaknuto je prof. Trogrlić.



Govoreći o važnosti odnosa u svakodnevnom životu i profesionalnom djelovanju, posebno je naglasio da su policijski službenici svakodnevno pozvani nositi se s izazovima koji testiraju njihovu vjeru, etiku i ljudskost. U takvim okolnostima, vjera u Krista postaje ključna: ona prožima sve druge odnose: prema obitelji, kolegama, podređenima i nadređenima i poziva na djelovanje u istini i pravednosti.

Podsjećajući na riječi pape Benedikta XVI. i pape Franje, kapelan je poručio kako vjera nije bijeg od svijeta, nego hrabro hodanje „protiv struje“, vođeno sviješću o neotuđivom dostojanstvu svakog čovjeka, osobito onih koji su slabi, marginalizirani ili ranjeni.

U završnom dijelu predavanja, predstavljeni su temeljni elementi kršćanskog učenja o ljudskom dostojanstvu, prema najnovijem dokumentu Dikasterija za nauk vjere Dignitas infinita (8. travnja 2024.). Ljudsko dostojanstvo, kako je istaknuto, ima božansko podrijetlo i temelj u činjenici da je čovjek stvoren na sliku Božju, da je Krist svojim utjelovljenjem uzeo ljudsku narav, te da je svaki čovjek pozvan na vječni život. Ta istina obvezuje svakoga tko služi društvu, a osobito one koji nose uniformu.

Predavanje je zaključeno pozivom da se služenje istini i obrana ljudskog dostojanstva ne smiju promatrati kao apstraktni ideali, već kao konkretna zadaća svakog policajca i službenika zakona.

„Vaša profesionalna služba, jednako kao i vaš osobni život, pozvani su biti prožeti vjerom, istinom i milosrđem. I upravo u tom svjetlu, važno je ne samo vidjeti zlo da bismo ga osudili, nego biti oni koji u oluji prepoznaju misiju, služenje dobru, slobodi i pravdi“, poručio je prof. dr. don Marko Trogrlić.

Dijalog i zajedništvo za kraj susreta

Susret je zaključen otvorenim dijalogom i bratskim druženjem sudionika, uz iskazanu želju da ovakvi događaji postanu redoviti oblik duhovne podrške onima koji svakodnevno čuvaju red, mir i sigurnost u našoj sredini.

„Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati“, riječi su koje su na poseban način odjeknule na ovom susretu i podsjetile da policijska služba, iako često nezahvalna, ima neprocjenjivu vrijednost pred Bogom i društvom.

Susret su glazbeno obogatile Marija Brkić i Iva Grbavac, članice ženske vokalne skupine „Santos“ iz župe sv. Mateja, apostola i evanđeliste iz Mostara.

Izvor: Crkva na kamenu