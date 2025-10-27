Kao vjernici težimo boljoj Domovini – nebeskoj

BOBOVAC – XXIV. Molitveni dan za Domovinu Vrhbosanske nadbiskupije i XXII. hodočašće na Bobovac katolika pripadnika Ministarstva obrane, Oružanih i redarstvenih snaga BiH upriličeni su u subotu 25. listopada.

Misno slavlje na Bobovcu, koji se nalazi na području župe Kraljeva Sutjeska, predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić. Koncelebriralo je 20-ak svećenika, među kojima su bili generalni vikari: Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, Vojnoga ordinarijata u BiH mons. Željko Čuturić i Vojnog ordinarijatu Republike Hrvatske mons. Ilija Jakovljević.

Sudjelovalo je mnoštvo vjernika koji su u potpunosti ispunili bobovački plato, došavši do njega u procesiji moleći cijelim putom. Među nazočnima bili su i predstavnici političkoga života Hrvata u BiH: predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović i predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara te zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić i zamjenik načelnika Zajedničkog stožera OS BiH general-bojnik Tomo Kolenda.

Hodočasnički prolaz

Na početku homilije, koju je naslovio „Svi putovi prema nebeskoj Domovini vode isključivo kroz odgovornost za zemaljsku“, nadbiskup je, pozdravivši hodočasnike, pojasnio kako se nebeska Domovina stječe izgrađujući zemaljsku, jer vrata nebeske Domovine čovjeku otvara samo njegovo odgovorno djelovanje za zemaljsku i briga za sva Božja stvorenja u njoj, posebice za druge ljude.

„Posvema smo svjesni, da je ljudski život na zemlji razdoblje hodočasničkoga prolaza kroz zemaljsku domovinu i da završava izlaskom. Jasno nam je da ‘nemamo ovdje trajna grada, nego onaj budući tražimo’ (Heb 13,14). Zajedno sa svim drugim ljudima mi smo tako stranci i pridošlice na zemlji (usp. Heb 11,13). Stoga kao vjernici čeznemo za boljom domovinom, to jest nebeskom (usp. Heb 11,16). Pri tomu, zemaljska domovina, njezini ljudi i druga Božja stvorenja su mjesta ispita i dokaza koliko iskreno i predano čeznemo za nebeskom domovinom jer, osim ispovijedanja vjere u Krista Spasitelja, vjerujemo također da je drugi čovjek put Crkve te da je isti čovjek mjesto i način našega spasa. Zato je ovo vrijeme doba našega spasa. Naši gradovi i sela su jedina mjesta u kojima to možemo ostvariti. A ljudi, koje susrećemo, su jedina prilika koja nam je dana. Kad ona prođe, drugu prigodu jednostavno više ne možemo dobiti“, kazao je propovjednik, naglasivši kako je izgradnja zemaljskoga grada moralna obveza svih njegovih stanovnika.

Trostruka razina

Nadbiskup je nadalje podsjetio kako kršćanski nauk tumači da voljeti drugoga znači željeti njegovo dobro i zaista raditi za to, kao i za zajednicu kojoj se pripada. „Tako se zauzimanje kršćanskoga vjernika za dobro, radost, slogu i napredak događa na trostrukoj razini, koju bi se moglo nazvati ja-neki-svi, i ni jednu od tih razina ne smije se zaboraviti ili isključiti. Naime, cijeli čovjekov život odvija se na individualnoj razini pojedine osobe, na razini jednoga dijela kao što je obitelj ili neke druge grupe, na primjer etničke, i na razini cijele društvene zajednice. Stoga je željeti opće dobro i truditi se oko njega obveza. A zalagati se za opće dobro znači doprinositi za druge i istovremeno koristite se tim doprinosima za svoje individualno dobro. Istina je da čovjek ljubi drugoga tim više što više radi za opće dobro. Stoga kršćanin ima moralnu obvezu djelovati u tom smislu i nikako ne može biti oslobođen od te obveze”, potaknuo je.

Nadalje, mons. Vukšić tumačio je kako zajedničko dobro obuhvaća skup uvjeta društvenoga života, koji skupinama i pojedincima omogućuju potpunije i lakše doći do vlastitoga savršenstva te poručio kako je da bi se to dobro ostvarilo, potrebno troje: poštivanje i promicanje temeljnih prava svake ljudske osobe; blagostanje ili razvitak duhovnih i vremenitih društvenih dobara koja su dostupna svima; mir i sigurnost cijele zajednice i njezinih članova.

Odgovornost obnašatelja vlasti

Uz to, propovjednik je pojasnio kako katolički nauk uči i da poštivanje svake ljudske osobe vodi tome da u drugomu promatramo svoj drugi ja, što uključuje poštivanje temeljnih prava, koja proistječu iz nutarnjega dostojanstva osobe. Pri tomu, dodao je, najveću odgovornost imaju oni koji obnašaju javnu vlast.

„Osim djelovanja na osobnoj razini i aktivnoga doprinosa zajednici i društvu, molitva kršćana je poseban oblik njihove odgovornosti i izraz sudjelovanja u društvenom životu. Njihova molitva za društvo i cijelu domovinu, za sve ljude koji u njoj žive, njihov je prepoznatljiv znak, sobna iskaznica, odgovor na Božji poziv, legitimacija pred ljudima i njihov specifičan doprinos. To su činili od početka, privatno i javno, i uvijek će to raditi”, zaključio je nadbiksup Tomo te za kraj pozvao hodočasnike da izgovore najstariju poznatu molitvu Crkve za sve koji u Domovini žive ili u njoj obnašaju vlast, a koju je još u I. stoljeću napisao papa Klement I.

„Gospodine, daj (onima koji obnašaju vlast) zdravlja, mira, sloge, ustrajnosti, da mogu bez zapreke izvršavati vlast, koja im je povjerena. Ti, Gospodine, nebeski kralju vjekova, daješ ljudskoj djeci slavu, čast i moć na zemlji. Stoga, Gospodine, upravljaj njihovim odlukama, da čine što je dobro i što se tebi sviđa te tako uzmognu pobožno, mirno i blago izvršavati vlast koju si im ti povjerio da budu dostojni tvoga milosrđa.“

Svetu euharistiju animirao je crkveni zboru župe Vareš.

Prigodno darivanje

Na kraju euharistijskog slavlja, mons. Čuturić zahvalio je nazočnima, a posebice pripadnicima Oružanih snaga BiH iz Druge pješačke bojne Pete pješačke brigade Kiseljak, koji već dugi niz godina sudjeluju u organizaciji i logističkoj potpori kako bi se dostojanstveno mogla slaviti sveta misa te na kraju tradicionalno za sve sudionike pripraviti objed, vojnički grah.

Nakon toga su djelatnici Granične policije BiH uručili prigodan dar nadbiskupu Vukšiću. Također, a i što je tradicija Molitvenoga dana na kraljevskom Bobovcu, zamjenik ravnatelja KPZ Zenica Ivica Dujmović darivao je sliku mons. Jakovljeviću, a zapovjednik straže KPZ Zenica darivao je crkveni zbor župe Vareš. Budući da zamjenik ravnatelja Dujmović odlazi u mirovinu, njegovi su ga djelatnici darivali za sve urađeno.

I, na kraju, vjernički je puk, predvođen nadbiskupom Tomom, tradicionalno izmolio Molitvu za domovinu.

Inicijativa kardinala Puljića

Molitveni dan za Domovinu Vrhbosanske nadbiskupije i hodočašće na Bobovac katolika pripadnika Ministarstva obrane, Oružanih i redarstvenih snaga BiH tradicionalno se upriličuje u subotu najbližu nadnevku preminuća pretposljednje bosanske kraljice Katarine Kosača-Kotromanić koja je umrla 1478. u Rimu.

Inicijativu za Molitveni dan na Bobovcu pokrenuo je 2002. tadašnji nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u znak sjećanja na dan smrti kraljice Katarine s ciljem ujedinjenja u molitvi za osobne potrebe, za vlastiti narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali i za sve ljude i narode koji u njoj žive. Tako od 2002. vjernici Vrhbosanske nadbiskupije hodočaste na Bobovac, a dvije godine poslije pridružili su im se i pripadnici Oružanih i redarstvenih snaga BiH.

Povijesni podaci kazuju da je Bobovac bio najznačajniji i najbolje utvrđeni grad u srednjovjekovnoj Bosni, podignut na stijeni južnih padina planinskog masiva Dragovskih i Mijakovskih poljica jugozapadno od Vareša. Nalazio se nedaleko od sela Mijakovići i Dragovići, u općini Vareš. Grad su Osmanlije osvojile 21. svibnja 1463. te su u njemu imale posade sve do 1626. kada je napušten jer više nije imao strateški značaj.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.nedjelja.ba/