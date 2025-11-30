Kapitul na rogožinama na Širokom Brijegu okupio osamdeset franjevaca

Na dan kada cijela franjevačka obitelj slavi blagdan Svih Svetih Franjevačkog reda, 29. studenoga, Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja Blažene Djevice Marije tradicionalno je obilježila Kapitul na rogožinama u Samostanu Uznesenja BDM na Širokom Brijegu, izvijestila je mrežna stranica Provincije.

Ovogodišnjem Kapitulu odazvalo se oko osamdeset braće, a započeo je molitvom Trećega časa, nakon čega je provincijal fra Jozo Grbeš u bratskom ozračju iznio izvješće o stanju Provincije. U osvrtu na proteklu godinu istaknuo je najvažnije događaje i inicijative te predstavio planove i smjernice za nadolazeće razdoblje.

Uslijedio je bratski razgovor u kojem su franjevci razmotrili teme vezane uz život, poslanje i djelovanje zajednice.

Kapitul je zaključen klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu, slavljem svete mise te bratskim druženjem uz okrjepu. Svetu misu predslavio je i propovijedao provincijal fra Jozo Grbeš, a liturgiju i pjevanje animirali su novaci i postulanti Hercegovačke franjevačke provincije.

Od statističkih podataka izdvajamo:

Svečanozavjetovane braće – 194

Starosni prosjek – 54,96 godine

Braće s privremenim zavjetima – 24

U novicijatu – 3

U postulaturi – 3

U sjemeništu – 3

U 2025. godini:

Oblačenja – 3

Prvi privremeni zavjeti – 8

Svečani zavjeti – 7

Đakonsko ređenje – 4

Svećeničko ređenje – 3

Preminuli – 4

Braća žive na 74 mjesta, u 11 država i na 4 kontinenta.

