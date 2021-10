Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu obilježio svoj dan

Euharistijskim slavljem u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu i prigodnom akademijom u dvorani Pavla VI. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, 18. listopada 2021. obilježen je Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) Univerziteta u Sarajevu koji je za svog zaštitnika uzeo sv. Luku evanđelistu.

Svetu Misu predvodio je veliki kancelar KBF-a kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, uz koncelebraciju profesora i sjemenišnih odgojitelja te drugih svećenika i sudjelovanje bogoslova i drugih studenata i studentica na KBF-u, časnih sestara i drugih vjernika.

Sve je na početku pozdravio dekan KBF-a preč. dr. sc. Darko Tomašević te pozvao da prinesu Bogu zahvale i molitve povodom blagdana sv. Luke.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić zahvalio je dekanu Tomaševiću te uputio pozdrav svim prisutnima i čestitao blagdan sv. Luke, patron Fakulteta. Pozvao je sve da zahvale „Bogu za sve milosti koje je udijelio, ali i da molimo da nam dadne svijetla i hrabrosti da Njegovu volju upoznamo i vršimo“.

U prigodnoj propovijedi vrhbosanski nadbiskup je rekao da je patron sv. Luke prigoda da mole zagovor toga sveca kako bi mogli ostvariti svoje poslanje poput ovog svetog evanđeliste, koji je surađivao s Duhom Svetim, i nadahnjujući se njegovim primjerom ostvariti svoje živote. Podsjetio je da je talijanski pjesnik Dante Alighieri sv. Luku opisao kao „pisca Isusove blagosti“, a da se u književnosti ovaj svetac naziva i „evanđelistom Božjeg milosrđa“ te piscem „Isusove ljubavi prema siromasima“ što, podsjeća kardinal Puljić, osobito papa Franjo naglašava u svome papinskom poslanju. Kazao je da su upravo blagost, milosrđe i ljubav prema siromasima danas prijeko potrebne jer javnost nameće druge kriterije. „Čovjek sve više gubi kontrolu nad svojim strastima. Sve je više divljaštva – bez obzira koja je razina i koja je stalež. Zato nam je ta Isusova blagost tako potrebna u komunikaciji, pogotovo kad gledamo poslanje evangelizacije“, kazao je kardinal Puljić.

Progovorivši o potrebi blagosti, citirao je narodnu poslovicu prema kojoj se na žlicu meda više muha uhvati nego na bure sirćeta te posvijestio Isusov poziv da uče od Njega jer je „blaga i ponizna srca“. „Tako nam je potrebna blagost koja osvaja ljudsko srce, ali isto tako i ovo evanđeosko milosrđe – Božje praštanje“, kazao je kardinal Puljić pojasnivši da za proučavanje Svetog Pisma nije dovoljno znanje, nego i ravnanje kako bi to znanje sišlo do ljudskog srca i izgrađivalo čovjeka iznutra. Ukazao je i na veliki jaz između bogatih i siromašnih i na sklonost da se ljudi više bave bogatima nego siromašnima. Pozvao je nazočne da se ne daju zaslijepiti današnjim „utrkom“ imanja, trošenja i uživanja te da shvate istinsku vrijednost čovjeka. „Upravo je o tome naše poslanje – donijeti čovjeku kraljevstvo Božje. Ovaj studij, koji naš Fakultet ima, nije samo akademski. Ukoliko taj studij ne pomaže da ljudi, proučavajući zavole Krista i Crkvu te otkriju smisao života, taj studij nije uspio. Zato volim naglasiti da mi nismo samo učitelji, mi smo svjedoci. To znači: učenici koji itekako prenose iskustvo vjere – odgojitelji. Ne može se to dvoje odvojiti. Naučavajući mi prenosimo znanje, a odgajamo svojom osobnošću“, riječi su kardinala Puljića.

Opisujući detaljan način Lukinoga zapisivanja, pozvao je studente i profesora da, po uzoru na ovog sveca, gaje učenički duh jer „jedini je učitelj Isus Krist“, te da budu poučljivi kako bi Isusa i Njegovu riječ što bolje upoznali. Kazao je da je od sv. Luke potrebno „naučiti kako učiti“, te da je pravi profesor onaj koji svojom osobnošću studenta uspijete oduševiti za učenje. Čestitajući patron sv. Luke, poželio je na kraju svima da se istinski otvore za usvajanje i prenošenje Božjeg dara otkupljenje čovjeka i čovječanstva.

Nakon Misnog slavlja uslijedio je svečani akademski čin koji je započeo studentskom himnom Gaudeamus igitur. Pjevanje je animirala sopranistica Katarina Kikić, a za klavirom je bio Davor Ljubić. Program je moderirao gospodin Mario Jurišić.

Uvodnu riječ uputio je dekan Tomašević koji je, između ostalih, pozdravio: kardinala Puljića, prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu čiji je KBF punopravni član, izv. prof. dr. Suzanu Vuletić, prodekanicu za nastavu i studente KBF-a u Đakovu, fra dr. Danimira Pezera, dekana Franjevačke teologije, kolege dekane Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Jasmina Ahića, dekana Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prodekanicu za znanost Fakulteta za kriminalistiku, prof. dr. Ladu Sadiković, zatim preč. Zdenka Spajića, rektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i sve odgojitelje kao i odgojitelje sjemeništa Redemptoris Mater u Vogošći, sve ravnatelje, direktore i djelatnike Katoličkih školskih centara u BiH, sve redovnike i redovnice, svećenike svih službi, predstavnike civilnih vlasti, predstavnike sredstava društvenih priopćavanja, i sve prisutne te sve djelatnike KBF-a, a posebno studentice i studente, na poseban način magistre (mastere) teologije. Zahvalio je i na upućenim pismenim čestitkama od strane dekana drugih katoličkih bogoslovnih fakulteta.

Osvrćući se na rad KBF-a u protekloj akademskoj godini, podsjetio je da je: 5. i 6. 11. 2020. na KBF-u u Sarajevu održan međunarodni simpozij u povodu 1600. obljetnice smrt sv. Jeronima “Ignorantia Scripturae, ignorantia Christi est” kao i da je 16. rujna 2021., u prostorijama KBF-a upriličeno predstavljanje knjige “Katalog župa i nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini u XVII. stoljeću”. Istaknuo je i da se i ove godine mogu pohvaliti s nekoliko vrijednih knjiga koje su izdali: u siječnju 2021. u izdanju KBF-a i suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba iz tiska je izašla knjiga Mauricea Gilberta pod naslovom „Učitelji mudrosti govore“, a isti izdavači su objavili i knjigu izv. prof. dr. Milenka Krešića naslovljenu „Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi“; Hrvatski povijesni institut u Rimu, u suradnji s Papinskim hrvatskim zavodom Sv. Jeronima i KBF-om objavio je 15. srpnja 2021. u Sarajevu, do sada nepoznatu studiju vrhbosanskog svećenika, hrvatskog povjesničara i rodoljuba dr. Krunoslava Stjepana Draganovića (1903.-1983.) pod nazivom „Katalog župa i nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini u XVII. stoljeću“; krajem rujna 2021. iz tiska je izašla nova knjiga prof. em. dr. sc. Mate Zovkića, „Jakovljeva poslanica. Prijevod i komentar“, a izašla su i dva broja časopisa Vrhbosnensia. Spomenuo je i da je u tijeku unošenje bibliotečke građe u sustav COBISS te da je prošle godine upisana četvrta generacija polaznika master studija skupa sa Fakultetom islamskih nauka, i Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom Svetog Vasilija Ostroškog u Foči pod nazivom: Međureligijski studiji i izgradnja mira.

Dekan Tomašević je također kazao da je tijekom prošle akademske godine četrnaest studenata završilo integrirani filozofsko-teološki studij i postiglo zvanje magistar teologije te da će tijekom akademskog čini dobiti svoje diplome pojašnjavajući da šestorica nisu mogli doći. Napomenuo je i da je jedan student KBF-a dobitnik zlatne značke Univerziteta u Sarajevu i dvojica dobitnici srebrene značke. Zahvalio je i svim donatorima (Renovabisu, Church in Need, Federalnom ministarstvo obrazovanja, CRS-u, Fondaciji Konrad Adenauer, Američkoj biskupskoj konferenciji, Vrhbosanskoj nadbiskupiji) kao i svim prijateljima i poznanicima koji ih prate svojim molitvama i žrtvama. Posebnu zahvalu uputio je svim uposlenicima KBF-a te zahvalio Bogu i za preminule profesore dr. Antu Brajku i dr. Marinka Perkovića.

Prigodnu riječ i čestitku uputili su kardinal Puljić i rektor Škrijelj, a predavanje o formacija pastoralnih djelatnika u svjetlu Amoris laetitia za dobro razlučivanje bračnih situacija održao je dr. sc. vlč. Ilija Marković.

Tijekom čina promocije, naziv magistar teologije stekli su: Nilson Gerardo Andrade Ibarra, Branimir Bevanda, Mislav Anton Botica, Filip Čeliković, Ilija Jurić, Zvonimir Kosić, Domagoj Matijević, Ivan Matijević, Ivan Mijać, Nikola Nikolić, Josip Papak, Tomislav Rajič, Marko Tunjić i Damir Vrbešić.

Nagradu za najuspješnijeg studenta u protekloj akademskoj godini primio je Stipo Gabrić; za najbolji završni rad nagrađen je mag. theol. Ilija Jurić, a za najbolji uspjeh u cjelokupnom studiju nagradu je dobio mag. theol. Ivan Matijević.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA