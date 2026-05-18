BiH

Komemoracija žrtava Križnog puta na Radimlji: Molitva, sjećanje i pijetet prema nevino stradalima

18. svibnja 2026.

RADIMLJA – Na Radimlji kod Stoca, 17. svibnja 2026., održana je  komemoracija žrtvama Križnoga puta, posvećena stradalima u poraću Drugoga svjetskog rata. Ovo mjesto molitve i sjećanja u Hercegovini povezano je sa stradanjem brojnih žrtava u Vidovu polju i okolici Stoca te jednim od krakova križnih putova nakon Bleiburga.
Odana je počast svima čija su stradanja duboko obilježavaju povijest hrvatskoga naroda. Molitva, tišina i zajednički pijetet i ove su godine bili u središtu okupljanja kojemu su nazočili predstavnici crkvenoga, društvenoga i političkoga života iz BiH i Republike Hrvatske, predstavnici udruga koje njeguju spomen na žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća, predstavnici braniteljskih udruga te brojni vjernici i hodočasnici.
Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika, nakon čega se okupljenima obratio gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković, istaknuvši kako Radimlja ostaje mjesto tuge, molitve i trajne obveze čuvanja istine o žrtvama Križnog puta.
Središnji dio komemoracije bilo je misno slavlje koje je predvodio fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije. U propovijedi je govorio o važnosti istine, sjećanja i odgovornosti prema prošlosti, naglašavajući kako prešućene žrtve i neobilježena mjesta stradanja ostaju trajna opomena društvu.
“Ako ih zaboravimo, ništa nećemo naučiti; ako ih ne zaboravimo, ni mi nećemo biti zaboravljeni. Istina uvijek oslobađa”, poručio je fra Jozo, pozvavši na čuvanje dostojanstva svake žrtve i prenošenje istine mlađim naraštajima.
Komemoraciji su nazočili brojni dužnosnici iz BiH i Republike Hrvatske, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora BiH, diplomatskog zbora, županijskih i lokalnih vlasti, kao i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata te kulturnih i društvenih institucija.
Obilježavanje na Radimlji još je jednom potvrdilo kako molitveno i dostojanstveno čuvanje uspomene na žrtve ostaje trajna obveza prema stradalima, njihovim obiteljima i budućim naraštajima.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu

