Proslavljen sv. Paškal – zaštitnik župe Vitina

VITINA – U radosnom i molitvenom ozračju, vjernici župe Vitina svečano su proslavili blagdan svog nebeskog zaštitnika, svetog Paškala. Ovaj omiljeni svetac, trajni primjer jednostavnosti, duboke poniznosti i neizmjerne ljubavi prema Presvetom Oltarskom Sakramentu i ove je godine okupio mnoštvo župljana i hodočasnika, potvrđujući kako je njegova duhovna prisutnost stvarna snaga i veliki blagoslov za cijelu župnu zajednicu.

Samoj svetkovini prethodila je duhovna obnova u obliku trodnevnice, koju je predvodio poznati pavlin, pater Marko Glogović. Tijekom tri dana priprave, pater Glogović je svojim nadahnutim i snažnim propovijedima vjernicima približio znamenitosti i krjeposti svetog Paškala, stavljajući poseban naglasak na svečevu bezuvjetnu ljubav i privrženost Kristu prisutnom u euharistiji.

No, njegove su propovijedi imale i snažnu suvremenu te socijalnu dimenziju. Pater Marko se dotaknuo tema koje su usko vezane uz njegovo dugogodišnje svećeničko djelovanje i apostolat. Žarko je progovorio o nužnosti zaštite nerođenog života, brizi za zlostavljane žene te brojnim aktivnostima za koje se ovaj svećenik već desetljećima nesebično i predano skrbi. Njegove su riječi duboko odjeknule među okupljenim mnoštvom, potičući ih na konkretna djela ljubavi u vlastitom okruženju.

Svakog dana trodnevnice, župljani su imali priliku za dublji duhovni uron. Duhovni program započinjao bi svakodnevno pobožnošću svetom Paškalu i euharistijskim klanjanjem, nakon čega bi uslijedila molitva krunice te svečano misno slavlje. Ovi su trenuci tišine i molitve pred Presvetim bili posebna prilika za osobni susret s Bogom po uzoru na zaštitnika župe.

Na samu svetkovinu, središnji događaj bila je veličanstvena procesija s kipom svetog Paškala. Hodom i pjesmom vjernički je puk javno posvjedočio svoju vjeru. Posebnu milost za sve nazočne predstavljala je prilika za osobno čašćenje sveca, budući da su za ovu prigodu u crkvi bile svečano izložene njegove relikvije pred kojima su vjernici mogli iznijeti svoje molitve i zahvale.

Na kraju ove prekrasne duhovne obnove, koja je u župu unijela istinsko osvježenje, župnik fra Dario i župni vikar fra Franjo nisu krili svoje veliko zadovoljstvo.

Uz iskrene riječi zahvale odličnom predslavitelju trodnevnice, pateru Marku, na njegovom dolasku, trudu i ohrabrujućim riječima, svojim su župljanima uputili toplu poruku. Poželjeli su svima da im zagovor svetog Paškala bude trajna pomoć u učvršćivanju vjere te da plodovi ove duhovne obnove nastave živjeti u njihovim obiteljima – povezujući ih u još snažnijem zajedništvu i ispunjavajući njihova srca trajnim, Božjim mirom.

Izvor: Crkva na kamenu/Maria Vision Međugorje