Korisnici “Nazareta” i “Betlehema” u pohodu župi sv. Blaža u Gradnićima

GRADNIĆI – Na poziv župnika fra Nikole Rosančića, djelatnici i korisnici Caritasovih ustanova za osobe s invaliditetom „Nazaret“ iz Mostara i „Betlehem“ iz Čapljine posjetili su u nedjelju, 26. listopada, župu sv. Blaža u Gradnićima kod Čitluka, izvijestila je mrežna stranica Caritasa hercegovačkih biskupija.

Fra Nikola je gostima uputio srdačnu dobrodošlicu te im ukratko predstavio bogatu povijest ove najstarije župe u Brotnju. Potom ih je poveo u razgledavanje župne crkve, muzeja i najstarijeg vinskog podruma u Hercegovini.

Središnji dio susreta bila je sveta misa u 11 sati, koju je predvodio fra Nikola. U propovijedi, nadahnutoj evanđeoskim odlomkom o molitvi farizeja i carinika u hramu, župnik je protumačio razliku između oholosti i umišljenosti farizeja te poniznosti i skrušenosti carinika. Pozvao je vjernike da njeguju ponizan i krepostan život te da u zahvalnosti i povjerenju upućuju svoje molitve Bogu koji uslišava srca poniznih.

Nakon mise korisnici Caritasovih ustanova predstavili su svoje radove, nabožne predmete i druge rukotvorine izrađene u terapijskim radionicama, te ih ponudili okupljenim vjernicima. Voditelj jedne od radionica, Blaženko Tikvić, upoznao je prisutne s terapijskim programima i načinima na koje korisnici, kroz rad, razvijaju svoje vještine i kreativnost.

Vjernici su s oduševljenjem razgledali i kupovali njihove proizvode, iskazujući podršku i radost zbog ovog susreta. Time su, osim materijalne pomoći, pružili i moralnu potporu korisnicima te pridonijeli promicanju njihovog dostojanstva, radne terapije i društvene uključenosti.

Na kraju posjeta, djelatnici Caritasa zahvalili su fra Nikoli Rosančiću na velikodušnom gostoprimstvu, toplom prijemu i razumijevanju koje iskazuje prema osobama s invaliditetom. Istaknuli su koliko takvi susreti znače njihovim korisnicima, jer u njima prepoznaju istinsko zajedništvo, kršćansku ljubav i solidarnost.

