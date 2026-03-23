Korizmena duhovna obnova bjelopoljske djece viših razreda osnovne škole

POTOCI – U subotu, 21. ožujka 2026. u 10 sati u Samostanu časnih sestara franjevki u Bijelom Polju, časna sestra Katarina Raič sa svojim suradnicama postulanticama Lorenom Galić, Marijom Juričić, Janom Soldo, Lucijom Biško i kandidaticom Mateom Galić i župnik don Rajko Marković organizirali su korizmenu duhovnu obnovu za bjelopoljsku djecu viših razreda osnovne škole. Odazvalo se 40 učenika, neki su iz bližega došli pješice, a neke su iz daljega dovezli roditelji.

Svi su se sudjelovatelji po dolasku okupili u prikladnoj samostanskoj dvorani, gdje ih je župnik sve pozdravio, zatim najavio cjelonoćno klanjanje koje će se i ove godine organizirati u našoj bjelopoljskoj župnoj crkvi s Velikog četvrtka na Veliki petak, koje će predvoditi mladi iz župe, a onda im je predstavio cjelodnevnu molitvu kod Isusova groba na Veliku subotu, koju će predvoditi upravo oni vjeroučenici viših razreda osnovne škole. Poslije je popisao predvoditelje molitve i ministrante koji će skupa sa župnikom otvoriti i zaključiti klanjanje i molitvu. Zatim su se svi zajednički pomolili molitvom Očenaša, župnik je sve nazočne blagoslovio, časnoj sestri Katarini njezinu podmlatku zahvalio i svima zaželio uspješnu duhovnu obnovu.

Poslije molitve sestra je sa svojim pomoćnicama nastavila rad s djecom, najprije je organiziran korizmeni kviz, gdje su se uključivala sva djeca, zatim je slijedio vanjski Križni put, koji su djeca posebno doživjela.

U 12 sati slavljena je sveta misa u samostanskoj kapeli, koju je predslavio župnik, te okupljenima uputio prikladnu propovijed. U svetoj misi djeca su sudjelovala čitanjima i molitvom vjernika, ministranti ministrirali, a postulantice animirale liturgijsko pjevanje. Na kraju svete mise župnik je zahvalio najprije dragom Bogu na lijepom vremenu i blagoslovnom danu, te časnim sestrama i njihovom podmlatku na dobroj organizaciji i duhovnom angažmanu, a djeci na dolasku i aktivnom sudjelovanju u ponuđenom programu. Poslije sv. Mise slijedilo je zajedničko fotografiranje.

U 12,30 sati pripremljen je zajednički domjenak, časne su počastile djecu sokom i keksom, a župnik sendvićima. Nakon marende i odmora nastavljen je kreativni rad po skupinama uz dobro organizirane djelatnosti. Sav duhovni program završio je u 14 sati, pa su se učenici zadovoljni i duhovno obogaćeni uputili svojim kućama. Bogu hvala na svim milostima koje nam je udijelio na ovom susretu.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupapotoci.ba/