Korizmena duhovna obnova za odrasle

MOSTAR – U mostarskoj župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista od 19. do 21. veljače održana je duhovna obnova za odrasle koja je imala namjeru pripraviti župljane na bolji ulazak u korizmu. Tri dana koja prethode Čistoj srijedi bila su posvećena trima temama koje obilježavaju svako korizmeno vrijeme: post, molitva i djela pokore.

Program je započeo u nedjelju, 19. veljače, svetom Misom u 18 sati tijekom koje je don Ivan Aničić, župni vikar, upozorio na kršćansku alternativu borbi protiv zla. “Zlom se ne može zlo pobijediti”, ustvrdio je don Ivan i istaknuo važnost nasljedovanja Isusa u toj bitci koja je karakteristična za svakoga čovjeka. Nakon svete Mise uslijedio je don Ivanov nagovor o postu. Moglo se čuti mnogo toga o dugoj tradiciji posta prisutnoj u Katoličkoj Crkvi, ali i o nekim zamkama koje kršćanima koji žele obdržavati post mogu stati na put. “Post nije dijeta”, upozorio je kapelan ove župe, “post je duhovna stvarnost”. Nakon nadahnuta nagovora uslijedilo je čašćenje Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu, a vjernici su imali priliku i za svetu ispovijed.

Drugi je dan, ponedjeljak, protekao istim ritmom. Misno slavlje bilo je početak i ovoga duhovnoga druženja na kojem je don Ivan Turudić, župnik ove župe, progovorio o čudesima koje vjernici obično traže u molitvi, ustvrdivši da nas pravo čudo čeka na oltaru – u sakramentu Euharistije, te u ispovjedaonici – “kućici ispred koje milosrdni Otac raširenih ruku čeka svoje sinove i kćeri da mu se vrate”, lijepo je ispripovjedio don Ivan. Zatim su vjernici slušali župnikov nagovor o djelima pokore tijekom kojeg se moglo uvidjeti koliko pokora jača duh ne slabeći tijelo, nego ga dovodeći u pravi red – podređenost duhu. Prigodno se nakon nagovora molila krunica Božanskoga milosrđa tijekom koje su se vjernici također mogli ispovjediti.

Zadnji dan duhovne obnove, svojevrsne uočnice korizme za ovu župu, don Zvonimir Rezo, đakon u ovoj župi, istaknuo je u propovijedi Sirahovu mudrost koja kaže da onaj koji želi služiti Gospodinu, mora pripraviti svoju dušu na kušnju (usp. Sir 2,1). Don Zvonimir je podcrtao da onaj koji se približava Bogu, nužno mora biti kušan i napastovan. No bitno je ustrajati i nastaviti kročiti pravom stazom (usp. Sir 2,6). Nakon svete Mise đakon je održao nagovor o molitvi u kojoj je istaknuo probleme molitve, ali i njezine dobrobiti. “Molitva nije dosadna, molitva je naporna – to su dvije različite stvari”, ustvrdio je don Zvonimir pojasnivši da razgovor s Bogom od nas zahtijeva da se razgolitimo pred Onim koji nas je stvorio te da priznamo ponajprije sebi tko smo zapravo. Večer je završena Večernjom molitvom Časoslova nakon što je đakon objasnio važnost i veličinu ove “molitve Crkve”.

Ova je duhovna obnova bila veoma dobro posjećena te se pastoralno vodstvo župe nada da će propovijedi, nagovori, pobožnosti i ispovijedi uroditi plodom u nadolazećoj korizmi. A dobro proživljena korizma zalog je za dobro proživljenu godinu, godina za život, a život za vječnost…

