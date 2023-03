Korizmena duhovna obnova

ALADNIĆI – U župi Svih Svetih u Aladinićima, upriličena je dvodnevna duhovna obnova, 2. i 3. ožujka, za sve one koji su željni duhovnoga rasta. Župnik don Marin Krešić pozvao je don Marka Majstorovića, župnika župe Uzašašća Gospodinova iz Novoga Travnika za voditelja ove korizmene duhovne obnove. Obnova je počela molitvom svete krunice uz kratka razmatranja žalosnih otajstava u 17,30 sati u župnoj crkvi. Istovremeno je upriličena mogućnost primanja sakramenta pomirenja, te su mnogi vjernici skrušeno pristupili pomirenju sa svojim Gospodinom.

Sveta Misa započela je u 18 sati, a slavlje je uzveličao mješoviti župni zbor. Don Marko je jasno propovijedao o važnosti iskrene i ustrajne molitve u našim životima. Veoma je važno prihvaćanje Božje volje u svim životnim situacijama. Također smo mogli u svoja srca prihvatiti koliko je za naše duševno spasenje važno poštovati i živjeti po Isusovom zlatnom pravilu koje glasi: “Sve, dakle što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima”. U ovoj jednoj rečenici sadržano je ono najbitnije za svakoga vjernika. Svi smo pozvani na opraštanje, pomaganje, ljubav prema svakom čovjeku, pogotovo prema onima koje je Gospodin stavio na naš životni put.

Nakon svete Mise vjernici su mogli sudjelovati u klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu. Živome Isusu iznijeli smo sve svoje radosti i žalosti; sve svoje uspjehe i padove, jer samo On sve blagoslivlja i prati svojom božanskom pomoći.

Na korizmeni petak vjernici su se okupili u 17,30 sati u župnu crkvu na pobožnost Križnoga puta. Pobliže se razmatralo o Gospodinovoj gorkoj muci i na taj način postajali smo još bliži našem Gospodinu u njegovoj neizmjernoj patnji. Mnogi vjernici su i ovu večer primili sakrament pomirenja. Nakon pobožnosti Križnoga puta započelo je sveto misno slavlje u 18 sati. U propovijedi don Marko je naglasio koliko smo svi žedni pravednosti i koliko je trebamo razvijati kod sebe samih. “Vrijeme korizme pomaže nam da se ispravimo i popravimo. Svojim snagama to ne možemo”, istaknuo je voditelj duhovne obnove. Vrijeme korizme trebamo iskoristiti kako bismo se još više približili Bogu, jer Bogu smo blizu onoliko koliko to sami želimo.

Nakon svete Mise uslijedio je duhovni nagovor s temom “Što pokreće vaš život – što je najvažnije?”. “Čovjek je bez životnog cilja kao brod bez kormilara, nikome ne pripada, nije ništa, nije čovjek” (T.S.). Navedenom rečenicom započeo je duhovni nagovor don Marka Majstorovića. Istaknuo je da mnoge ljude pokreće osjećaj krivnje, srdžbe, gnjeva, straha, materijalizma… Najvažnije od svega jest ljubav prema Bogu i bratu čovjeku. Mala Terezija piše: “Naučila sam zaboraviti samu sebe kako bih bila radost drugima, od toga dana bila sam sretna”. Iskrena srca zahvaljujemo Bogu, našemu župniku i don Marku na darovanoj duhovnoj obnovi koja će vjerujemo biti plodonosna i korisna na našem zajedničkom putu svetosti.

D. Raguž

Izvor: Crkva na kamenu